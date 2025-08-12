Restablecida la alta velocidad Santiago-Ourense pero sigue cortada la línea Madrid-Galicia

La línea de alta velocidad ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela se ha restablecido sobre las 16.45 horas de este martes, después de que un incendio con varios focos en la provincia de Ourense haya obligado a detener por completo las operaciones durante un par de horas.

El gestor ferroviario Adif ha explicado que este fuego sigue sin dejar operar la línea entre Madrid y Galicia, por lo que el tramo de alta velocidad entre Ourense y Taboadela (Ourense) permanece cortado.

La circulación de trenes se encontraba interrumpida desde las 14.30 horas, han explicado a EFE fuentes de Adif, que ahora ha reabierto la circulación entre Ourense y Santiago.

Este mismo martes la Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por los incendios que se registran en esa provincia, que cuenta con nueve fuegos de más de veinte hectáreas, por los doce incendios activos con que cuenta Galicia.

En Ourense están activos los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas).