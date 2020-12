La respuesta de Fernando Simón a un periodista por exponer los datos del INE: "Has hecho los deberes"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comparecía en rueda de prensa (como es habitual) para analizar la evolución epidemiológica de la pandemia. El experto ha indicado que los datos del INE son "los más realistas" para conocer la mortalidad. De esta manera, deja entrever que los datos de Sanidad son menos verídicos, quizás, respecto al número de decesos por coronavirus en nuestro país.

Acabada su intervención con el correspondiente volcado de datos, llegaba el turno de preguntas de los periodistas. Antonio Delgado, de datadista le preguntaba sobre la incongruencia entre los datos de defunción que ha dado el INE y los que proporciona Sanidad. Según el Instituto Nacional de Estadística hay en los primeros meses del año hasta mayo 45.684 fallecidos sumando confirmados por covid y sospechosos de sintomatología compatible.

Sanidad daba serie actualizada hasta el 31 de mayo 38.985 decesos. Una diferencia de 16.699, concentrados en la semana 13 y 17 que hay un exceso de 14.682 fallecidos. El periodista le indicaba por qué se producía esta diferencia de datos entre el ministerio y el Instituto Nacional de Estadística. Lo que sorprendía era el “chascarrillo” que decía el epidemiológo: “Has hecho los deberes, has calculado bien todos los datos”. Sin embargo, Fernando Simón sí ha aprovechado para defender que hay que "tener cuidado de no sobrecargar" la letalidad con aquellos fallecimientos que no se han notificado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias también ha anunciado una reducción de la carga en la ocupación hospitalaria, tanto en las camas de UCI como en las camas convencionales. Si bien es cierto que los datos van "progresivamente disminuyendo", pero el ritmo de reducción es muy lento, por lo que, a su juicio, "no estamos en una situación como para estar tranquilos".

Salvador Illa asegura que "el desvío de los datos de mortalidad entre INE y Sanidad es muy pequeño"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado este jueves como "muy menor" el "desvío" entre los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los fallecidos "identificados" por covid en la primera ola, que ascienden a 32.652, y los 27.127 contabilizados por su departamento.

De esta manera se ha expresado el ministro, que ha defendido esta estadística como un ejercicio de "transparencia" del Gobierno, que es de quien depende el INE.