La recompensa que recibe un policía por auxiliar a una anciana caída en el balcón de su casa

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no solo nos libran de aquellos que comenten delitos sino que además nos auxilian en momentos delicados. Es lo que ha ocurrido en Madrid. Un agente de la Policía Nacional arriesga su integridad física para socorrer a una anciana que había salido al balcón de su casa. En un momento, la anciana se cae y no tiene ningún medio de avisar a los servicios de emergencia para que la socorran ya que ella no podía levantarse por sus propios medios.

Vecinos que pasaban por la calle oyen a la anciana, una señora de avanzada edad, y llaman a la Policía. Uno de sus agentes con la colaboración de los vecinos consigue llegar hasta la anciana saltando por el balcón contiguo al de la vivienda de la mujer que vive sola.

Tras conseguir incorporarla, el agente la mete en casa y la ayuda a recostarse en la cama y hasta arroparla.

La Policía Nacional ha hecho público en sus redes sociales, el vídeo del momento en el que uno de sus agentes realiza la acción, pero no para destacar este hecho sino el beso que la mujer le da al policía para agradecerle el auxilio.

"Ella está bien y no ha sufrido ningún daño. Y ese beso, además de tocarnos el corazón, es la mejor de nuestras recompensas", podemos leer en la publicación que tanto en Instagram como en Twitter ha publicado la Policía Nacional.