El detalle del posado de Irene Montero que incendia las redes sociales y provoca una lluvia de críticas

La red social Twitter está que echa humo. La culpa la tiene la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, a raíz de una amplísima entrevista que ha concedido a la periodista Rosa Villacastín para la revista ‘Diez Minutos’. En ella, Montero aparece fotografiada en el interior de un lujoso edificio, luciendo palmito y muy sonriente.

Si lo que buscaba Podemos con esta amplia entrevista en la conocida revista del corazón era lanzar una campaña de lavado de cara, a modo de cortina de humo, para intentar tapar todo lo que se está moviendo en los juzgados por la presunta ‘caja B’ y financiación ilegal de Podemos puede que lo haya conseguido, aunque sólo sea por unas horas y con un coste, quizás, excesivamente alto, tanto que Irene Montero, lleva durante horas siendo TT en la red social Twitter en España.

Eso sí, los motivos por los que Montero ha conseguido esto en la citada red social, no son precisamente por lo que cuenta en las páginas interiores de la revista, sino por, primero, el hecho de que una ministra del Gobierno de España conceda una entrevista para hablar de su vida personal y familiar, es decir, de su vida privada, cuando en esa misma entrevista se queja de los que protestan desde hace meses frente a su casa de Galapagar, a los que acusa abiertamente de “intentar ocupar nuestro espacio de intimidad como es nuestra casa”; y, segundo, por un curiosísimo detalle que, como denuncian en las redes, se aprecia en las fotografías.

En concreto, se trata del reloj que luce la ministra de Igualdad, y pareja del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su muñeca derecha. Según algunos tuiteros se trata de un Rolex valorado en más de 7.200 euros. Un extremo que, con la calidad de las fotografías es muy complicado de poder averiguar a ciencia cierta.

No me jodas Irene..., es un Rolex? pic.twitter.com/BMsDeQw0PF

Me parece genial que Irene Montero lleve un Rolex de 6.000€. Es libre de hacerlo.



Pero luego que no me vaya de representante del "pueblo" y de lucha de clases mientras mira la hora en su jardín de Galapagar. Solo pido eso.