Quim Torra: "Todos a veces decimos cosas en las que no estamos muy acertados"

El Presidente de la Generalitat sostiene, en una entrevista que publica este domingo El Periódico, que "el mandato del 1-O irá adelante si España no negocia".

La posición de Quim Torra es clara. Está convenido de que el pasado 1-O hubo "un mandato democrático" y por eso si al Gobierno de España no le parece una posición negociable, tiraremos adelante porque tenemos el mandato democrático".

La propuesta que el Presidente de la Generalitat hace al Ejecutivo español es: "intercambiar" la "declaración de independencia" por un "referéndum acordado". Y asegura que "al negociar con Sánchez asumo riesgos. Ya tenemos una parte ganada: estamos de acuerdo en un referéndum de 'auto...'; falta la segunda parte. Sánchez reconoce que no tenemos el Estatut que hemos votado y que lo tenemos que resolver votando. Lo valoro, pero falta acabar la frase".

Hay más temas con los que Sánchez y Torra coinciden. Según el Presidente de la Generalitat: "Coincidimos en que los conflictos políticos deben resolverse políticamente. tengamos un dabte y convenzámonos unos a otros".

De "convivencia y no violencia" habla Torra cuando se le pregunta por las personas a quienes no les gustan los lazos amarillos: "No podemos permitir que el huevo de la serpiente esté en la sociedad. Tenemos que estar por la convivencia y contra la violencia"

Quim Torra valora también las palabras de Joan Tardá (esta semana el diputado de ERC aseguró que "si algún independentista estúpido cree que puede imponer la independencia al 50% de los catalanes que no lo son, está equivocado"): "Todos a veces decimos cosas en las que no estamos muy acertados".

El hecho de que Puigdemont y otros exconsejeros evitaran ser detenidos marchándose al extranjero es, a jucio de Torra una buena decisión "no han sido acogidos como fugitivos sino como unos líderes demócratas" y cree que el expresident "hizo bien en no volver al no poder tener un juicio justo en España".

Dispuesto a aceptar la invitación de Ana Pastor para ir al Congreso, recuerda que "de los últimos catalanes que fueron al Congreso a pedir un referéndum de autodeterminación, una está en el exilio y el otro en la prisión".

De hecho, lamenta la situación por la que están pasando los políticos encarcelados: "Cada día en la cárcel es un acto de venganza".