¿Quién será el candidato de Puigdemont para doblegar a ERC?

Tras la convocatoria de elecciones, todavía sin fecha, para Cataluña, los partidos de la comunidad ponen en marcha su maquinaria interna para llegar en buena forma a la campaña electoral y a la cita con las urnas. En este sentido, Junts per Catalunya, el partido del president saliente, Quim Torra, debe afrontar la sucesión del que hasta ahora ocupaba el Palau de la Generalitat.

Todavía no está claro quién acabará siendo la persona designada, entre otras cosas porque distintos sectores del partido pugnan por colocar a su candidato el primero de la lista de JxCat. Sin embargo, algunos de los nombres que ahora suenan con más fuerza para ocupar el sitio de Torra son el del mismísimo expresident y ahora eurodiputado Carles Puigdemont, seguido de Jordi Puigneró, Elsa Artadi, Laura Borràs, Àngels Chacón, Damià Calvet y Marta Madrenas.

Carles Puigdemont

El expresident fugado Puigdemont, actualmente eurodiputado después de que el Parlamento Europeo le concediera finalmente su acta, no descarta presentarse a revalidar su antiguo cargo al frente de la Generalitat. Sus posibilidades de volver a España pasarían por la decisión de la Eurocámara de si retirarle o no la inmunidad de la que goza por su posición y de la justicia belga, a quien correspondería extraditar o no a Puigdemont a las autoridades españolas.

En una entrevista en El País hace diez días, Puigdemont señaló que, "si tuviera que decidirlo hoy", no se presentaría. No obstante, no cerró la puerta a esa posibilidad: "Como cada semana cambian las cosas, he de ser prudente”, afirmó.

Carles Puigdemont. EFE/EPA/PATRICK SEEGER

Jordi Puigneró

Según el diario ABC, Jordi Puigneró sería el candidato elegido por Puigdemont en caso de que él mismo decidiera no concurrir. De hecho, Puigneró se presentaría ante la opinión pública como un candidato simbólico que gobernaría la Generalitat en nombre del fugado Puigdemont.

Puigneró mantiene una estrecha relación de amistad con el expresident y actualmente es consejero de Políticas Digitales y Administración Pública del Gobierno catalán.

Jordi Puigneró.Quique Garcia

Elsa Artadi

La líder de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada en el Parlament estuvo a punto de presidir la Generalitat cuando Puigdemont se fugó desde España a Bélgica. El elegido finalmente fue Quim Torra por las dudas de Artadi sobre los delitos en los que podría incurrir al continuar con la agenda rupturista de Puigdemont. No obstante, el haber estado en las quinielas para presidenta de la Generalitat en el pasado puede ser una baza a tener en cuenta en la opción Artadi.

Elsa Artadi.Marta Pérez

Laura Borràs

Borràs tiene a su favor la atención mediática que le ha dado ser la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. Además, tanto Puigdemont como Torra la ven con buenos ojos. La única traba de la opción Borràs es que fue inhabilitada por el Tribunal Supremo en una investigación por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad y fraude.

Laura Borràs. EFE/Mariscal

Àngels Chacón

Es la actual consejera de Empresa del Govern y uno de los nombres que ha introducido en la terna la cúpula de la antigua Convergència. Anteriormente ha sido concejala y segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Igualada, concejala de Dinamización Económica y directora general de Industria de la Generalitat.

Àngels Chacón. EFE/David Borrat

Damià Calvet

Actualmente es consejero de Territorio y Sostenibilidad del Govern y anteriormente fue teniente de alcalde de Urbanismo, Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés. Aunque hasta ahora se ha caracterizado por un perfil menos político y más de gestor, se especula con que su interés en dar el salto a la primera línea podría estar creciendo.

Damià Clavet.

Marta Madrenas

Antes de llegar a president de la Generalitat, Puigdemont fue alcalde de Gerona. Por eso, la relación con la que le sucedió en el cargo de regidora de la capital gerundense, Marta Madrenas, es excelente. Madrenas también es diputada en el Parlament y ha sonado con fuerza estos últimos días en las altas esferas del PDeCat, sobre todo si Puigdemont hubiese optado por agotar la legislatura a pesar de la inhabilitación de Torra.