¿Qué ocurrirá una vez se apruebe la ley de amnistía? Las tres claves de los posibles recursos contra la norma

Es una realidad y, aparentemente, la semana que viene veremos cómo empieza a dar sus primeros pasos la ley de amnistía. Un requisito indispensable para dos partidos antagónicos, ERC y Junts, para investir a Sánchez como presidente en los próximos cuatro años. Con ambos partidos independentistas, el PSOE ha firmado un acuerdo en el que, en la práctica, quedarán borrados los delitos de los condenados del procés desde hace más de diez años.

Una ley que, parece ser, queda bien lejos de lo que es constitucional y vulnera, como defienden muchas asociaciones de juristas, la separación de poderes. Son muchos los partidos políticos que aseguran que, cuando salga adelante, previsiblemente en más plazo de lo que parece, teniendo en cuenta que se intentará dilatar lo máximo posible, que anuncian que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional. También así lo harán algunas comunidades autónomas, como Castilla y León.

Pero, ¿es realmente posible? ¿Puede un particular rechazarla? Es lo que analizamos con el catedrático en Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada.

En su opinión, esta ley es inconstitucional a todos los efectos: "Para mí, cualquier ley de amnistía es inconstitucional, porque la Constitución solo permite indulto individual. Cuando se intentó en la del 78 como la del 31, las dos enmiendas que se hicieron fueron rechazadas, tenemos que hacer un razonamiento jurídico de que amnistía e indulto atacan la separación de poderes y modifican las sentencias que han dictado los tribunales, y solamente se puede hacer esa operación jurídica si la propia Constitución lo permite. En caso de indulto se permite, en el caso de la amnistía, no" aseguraba.

"Cualquier amnistía, en una recta interpretación de la Constitución, es inconstitucional, porque rompe el artículo 117 de la Constitución que establece el monopolio jurisdiccional de jueces y magistrados, solo ellos dictan y ejecutan sentencias. Una sentencia que ya está ejecutada como la que condenó a 9 independentistas, el poder judicial va a ver cómo se modifica mediante una ley, lo que incide en el poder judicial. Y como la Constitución no lo permite, no pueden hacerlo" seguía explicando.

A todas luces, la amnistía, sea aplicada o no, será inconstitucional.

¿Qué pasa si se declara inconstitucional cuando ha salido adelante?

Si es inconstitucional y encima vulnera la separación de poderes, ¿podemos esperar que un recurso ante el Tribunal Constitucional prospere? Es lo que le preguntamos a este catedrático de Derecho Constitucional, que entiende que el Tribunal Constitucional sí podría declarlo inconstitucional.

"El Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia en la que declare que la amnistía viola la Constitución, es lo que cabe esperar a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Aunque no ha habido ley de amnistía posterior a la Constitución, si el Tribunal ha hablado indirectamente de la amnistía del 77 y ahí siempre ha razonado que la amnistía tiene una razón excepcional en un ordenamiento jurídico que es reparar el daño que una legislación injusta había hecho. Se refería a la legislación del franquismo que condenaba a ciudadanos por ser de un partido político o ser sindicalistas... Si lo mantiene, declarará que es inconstitucional, pero no me atrevo a decir por dónde puede ir" expresaba.

"La apariencia que está teniendo el Tribunal Constitucional de actuar de dos grandes bloques como si fuera una réplica del Congreso donde dominan los progresistas, igual eso hace que la ley sea declarada constitucional, pero no sería muy congruente con la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional" explicaba.

¿Puede un particular apelar al Constitucional contra esta ley?

Serán los propios partidos políticos, como ya han anunciado algunos, quienes deban apelar al Tribunal Constitucional para que actúe sobre esta ley. Pero, ¿puede hacerlo un ciudadano de a pie también?

"Directamente, los ciudadanos no podemos decir si esto es inconstitucional y la recurro. Lo pueden hacer solo 50 diputados, 50 senadores, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, las asambleas autonómicas, consejos de gobierno de las asambles...Hay una legitimidad restringida, pero suficientemente amplia para que le lleguen recursos" expresaba.

Eso no significa que los propios jueces no puedan hacer nada contra ella, si es que les toca aplicarla. "Los propios jueces que tengan que aplicarla, si consideran que es inconstitucional, pueden impugnarla, es técnicamente una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué pasaría con el que ha pedido la orden europea contra Puigdemont? Pues si va a anular esa orden, antes puede consultar al Tribunal Constitucional, o en Barcelona, que hay jueces que investigan a posibles delitos cometidos alrededor del procés, ellos tienen que detener la investigación y técnicamente se hace con una resolución de sobreseimiento libre. Si el juez considera que es inconstitucional, antes de dictar la resolución de no seguir investigando, después de preguntar al Tribunal Constitucional, es previsible que llegue al tribunal más de una cuestión y más de un recurso" vaticinaba.

No solo eso, porque la ley de amnistía puede llegar perfectamente a un tribunal europeo. "También es posible que algún juez, en vez de ir al Constitucional, vaya al Tribunal de Justicia de la UE, y pregunte: 'oiga, ¿esta ley española es compatible con la UE? ¿Respeta el Estado de Derecho y la independencia judicial?'", decía.

¿Podría revocarse la ley de amnistía dentro de cuatro años?

En cualquier caso, estamos hablando de supuestos que ocurrirían una vez que se ha aprobado la ley de amnistía. Sí, tiene toda la pinta de que es algo que sucederá, en el momento que, para la investidura de la semana que viene, Sánchez se ha hecho con 179 apoyos en el Congreso. Pero cabe preguntarnos, ¿qué pasaría si se agota la legislatura y, en cuatro años, llega otro gobierno para revocar la ley?

Agustín Ruiz Robledo explica que, aunque se trata de un "problema jurídico interesante", podría haber dos vías de actuación.

"El artículo 25 de la Constitución dice que se prohíben las normas jurídicas retroactivas que limiten los derechos fundamentales, tendríamos que preguntarnos si esa nueva ley es constitucional. Habrá juristas que dirán que son efectos retroactivos de una ley sancionadora y no puede aplicarse, y otros que dirán que la amnistía no es una ley sustancial, sino procesal, que en un momento determinado se creó un obstáculo para no investigar y que una vez ha desaparecido el obstáculo, se puede volver a investigar" expresaba.





En cuanto a los antecedentes europeos, lo tiene claro: "En Eslovaquia ya se dio un supuesto de amnistía, fue revocada y el Tribunal de Justicia de la UE dijo que no atentaba al estado de derecho, los precedentes que tenemos son favorables a la teoría de que si se anula la amnistía, podemos volver a la situación actual" sentenciaba.