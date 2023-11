El CGPJ debate la declaración inconstitucional contra la ley de amnistía tras las quejas socialistas

El CGPJ se reunirá este lunes a las 19:00 horas en un Pleno extraordinario para debatir la propuesta de ocho vocales del ala conservadora de emitir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del 'procés'. La convocatoria se ha realizado de conformidad con el reglamento y no procede suspender el Pleno, así responde el presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, al vocal, a propuesta del PSOE, a Álvaro Cuesta, que, además de pedir la suspensión del Pleno, amaga con no ir.

En un escrito, este vocal, exdiputado socialista y considerado muy próximo a Moncloa, se quejaba de que el Consejo no puede pronunciarse sobre una ley que no ha trascendido y que no necesita informe, porque se tramitará como proposición de ley. Decía, además, que el Consejo invadía competencias del Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Carta Magna. Pero a Guilarte le ha dejado claro que no procede la suspensión. En el Pleno se estudiará la declaración presentada por ocho vocales conservadores, que muestran su preocupación ante lo que consideran "una degradación del Estado de Derecho" y añaden que "no se puede confundir el interés de España con el interés personal de Pedro Sánchez".

El escrito

En un escrito remitido a la Presidencia del CGPJ, Álvaro Cuesta considera "manifiestamente ilegal" la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía y asegura que no quiere contribuir "a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023". Para Cuesta, la resolución que se pretende aprobar es "una muy grave irresponsabilidad" y ataca una eventual proposición de ley de amnistía aún no presentada ni registrada en el Congreso.

(I-D) El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el Fiscal General del Estado, �lvaro García Ortiz; la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte; el presidente del Senado, Pedro Rollán y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, conversan a su salida de la apertura del año judicial 2023/2024, en el Salón de Plenos del Supremo, a 7 de septiembre de 2023, en Madrid (España). Durante el acto, presidido por el Rey, se presenta la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia y la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.





Descartados los apoyos progresistas, no creen que los conservadores llegaran a sumar apoyo alguno y menos del presidente que "debe guardar la posición institucional" del Consejo, como tampoco creen que la respalde el vocal Wenceslao Olea, a quien califican de "muy institucional", en la senda de Guilarte. Con todo, solo necesitan un voto para lograr la aprobación de su propuesta, que tendría en todo caso efectos declarativos. La petición de los ocho vocales ha causado "conmoción" en el bloque progresista, que lo ve "una incitación a la sublevación y a un golpe de estado de los jueces".