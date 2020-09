¿Se puede llamar doctor a Fernando Simón? Él mismo lo explica

Fernando Simón es una de las figuras más reconocidas en nuestro país. Su aparición (casi diaria) en los medios lo convierten en una persona mediática. El experto analiza cada día la evolución de la pandemia en nuestro país.

Sin embargo, durante las preguntas de los periodistas, también aprovecha para solventar las polémicas que le afectan. Una de ellas es sobre su supuesta condición de doctor.

El epidemiólogo ha asegurado que "el hecho de llamarme doctor no puede achacarse al trabajo que yo realizo porque yo realizo una especialidad de la Medicina". Simón aprovechaba para lanzar un 'dardo' al sindicato de médicos: "Si no entienden la medicina preventiva, la salud pública o la salud pública como parte del trabajo médico pues yo creo que es un error".

Además, ha asegurado que no es doctor porque no tiene el doctorado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha indicado que es médico. "Cada uno que me llame como quiera, fuera de España existe el término 'medical doctor' en inglés. Bueno, no tengo ningún inconveniente ni pongo ningún título alrededor de mi nombre", aseguraba.

Este era el revés que recibía Fernando Simón por parte de un prestigioso doctor: "Puede ser filósofo o cualquier otra cosa"

La explicación de Fernando Simón son la respuesta a la contundente crítica de Tomás Taranzo en EsRadio. Toranzo es el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, y atacaba así al epidemiólogo: "Simón ha mentido pues dijo que no hacían falta mascarillas cuando realmente si eran necesarias (y él lo sabía). Su actitud, en palabras del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, es de “médico de manera anecdótica y engaña y miente intencionadamente”.

Asimismo, consideraba que se le reviste de una autoridad que no tiene pues está actuando como un político y no como un médico. Para Toranzo, su nombramiento es un cargo de libre designación para el que no se exige ninguna cualificación especial, simplemente tener un título superior. Consideraba durante su intervención radiofónica que Simón mentía y que el Gobierno no está escuchando a la profesión como se merece.