El duro revés de un reputado doctor contra Fernando Simón: "Puede ser filósofo o cualquier cosa"

Tomás Toranzo es el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y ha aprovechado una intervención en EsRadio para criticar al Ejecutivo. Para Toranzo, el Gobierno“secuestra información, manipula y nos engaña continuamente”.

Además, pedía una “comisión de independientes técnica que haga una auditoría” sobre la actuación del Gobierno en esta pandemia. Asimismo, ha considerado que Simón no es doctor, no quiere llamarlo así pues “no actúa en esa condición”, ya que "puede ser filósofo o cualquier cosa".

Así defendía esta última premisa: “Se le va poniendo ‘doctor’ y ‘doctor’ y se le reviste de una autoridad que en este caso no tiene porque está actuando como un político y no como un médico, ya que su nombramiento es un cargo de libre designación para el que no se exige ninguna cualificación especial, simplemente tener un título superior”.

Para Toranzo, Fernando Simón ha mentido pues dijo que no hacían falta mascarillas cuando realmente si eran necesarias (y él lo sabía). Su actitud, en palabras del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, es de “médico de manera anecdótica y engaña y miente intencionadamente”.

El entrevistado consideraba además que no se ha escuchado a la profesión, dándole mayor importancia a una gestión estrictamente política. Algo que, a su parecer, se observa desde la manifestación del 8-M hasta los mensajes que había que tapar (o no) porque interesaba políticamente por aquel entonces. Lo que está claro, asegura, es que “a finales de febrero ya había casos y se sabía que la transmisión era vía aérea y la protección era fundamental con, al menos, mascarillas”.

Recordamos que Fernando Simón se ha visto envuelto en algunas contradicciones con el Ejecutivo. Un ejemplo de ello es el siguiente: mientras que el epidemiólogo agradecía la medida de países como Reino Unido que imponían la cuarentena para aquellos viajeros que viniesen a España, Illa se escudaba diciendo que hacía aproximaciones como “epidemiólogo”.

La crispación médica se extiende por todo el país por su situación límite

Este miércoles Amyts, el principal sindicato de médicos de Madrid anunciaba la convocatoria de una huelga en esta Región.

Tal y como ha explicado la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid en un comunicado, su intención es registrar este jueves la convocatoria de huelga: “Se organizará de manera secuencial y empezará en la Atención Primaria, dada la grave situación en la que se encuentra el servicio en la crisis del coronavirus”.

Respecto a la decisión de comenzar la huelga en Atención Primaria, la vicesecretaria general de Amyts indicaba que se están atravesando unos momentos auténticamente dramáticos en los que los médicos no pueden asistir adecuadamente a la población.

En Cataluña, también los médicos residentes convocaban una huelga de tres días en septiembre. Los MIR, con el apoyo del sindicato Médicos de Cataluña, iniciarán una huelga los días 21,22 y 23 de septiembre.

A través de una rueda de prensa, 3 de los médicos que secundarán esta huelga afirmaban representar a médicos residentes de la gran mayoría de centros hospitalarios en la autonomía.

Vemos, por tanto, como los facultativos se encuentran bastante “crispados” por la situación que viven tan al límite derivada de la pandemia con la que lidian día tras día.

Simón se defiende: "No soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico"

Durante la rueda de prensa habitual en la que Fernando Simón da cuenta de la situación de la pandemia en nuestro país, Simón se defendía. El epidemiólogo salía al paso de las acusaciones que le vertían. "No soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico. En España se me tiene que llamar médico, en inglés existe el 'medical doctor'. Cada uno que me llame como quiera. No tengo inconveniente ni pongo titulo alrededor de mi nombre", aseguraba.

Simón insistía en que el trabajo que realiza es una especialidad de la Medicina, la epidemiología. "Si en el Sindicato no entienden la salud preventiva y la epidemiología como parte del trabajo médico yo creo que están en un error", aseguraba.