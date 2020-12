¿Puede entrar la policía a mi casa en Navidad si sabe que hay más personas de las permitidas?

Desde Protección Civil de la Generalitat nos hacen una buena reflexión: que se permitan determinados movimientos estos días (según la comunidad) no quiere decir que tengamos que hacerlos. Es un tope que mejor ni alcanzar. Son unas Navidades diferentes. La regla: evitar el desplazamiento.

Si no lo hace, puede encontrar el control policial. En Madrid, Navarra, País Vasco, Aragón, La Rioja o Cataluña debe de llevar a la hora de entrar o salir el salvoconducto, la declaración responsable. Eso no le exime de que el agente quiera comprobar que lo que dice ahí es cierto. Incluso ante indicios claros de falsedad puede proponerle para sanción. Esa posibilidad viene advertida en los propios documentos declarativos. Pero ojo, hay comunidades en las que no se exige esa declaración con medidas de control perimetral muy importantes.

El presidente Ximo Puig ha llegado a pedir al ministro del Interior especial rigor en esos controles de acceso a Valencia. Porte la fotocopia del DNI de la persona a visitar, el libro de familia, un justificante de censo, cualquier cosa que ayude a demostrar la veracidad delo que dice. Hay lugares donde se ha reducido el número de comensales de 10 a 6 para estos días especiales. En otros se ha ampliado, de seis han pasado a 10. Es el caso de Murcia.

La siguiente pregunta es: ¿y va a entrar la policía a casa a contar los comensales?. La respuesta es NO. Solo cabe esa posibilidad ante la comisión de delito flagrante (no sería el caso. Sería una mera falta), con orden judicial o si lo autoriza el dueño. También queda el recurso (que a aveces se ha hecho) de esperar en la puerta a que salgan y contar e identificar.

Sería un caso extremo que ya se ha dado durante estos días, pero en celebraciones y fiestas organizadas, no ante una cena familiar en casa. Lo que si ha detectado la policía es un incremento de esas llamadas de vecinos que denuncian todo aquello que no se aviene a la norma. Insisten los medios policiales consultados: la mejor norma la marca el virus, el riesgo y la responsabilidad.

Más allá de los controles de Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas en los límites perimetrales de las comunidades. Hoy es el día de las policías municipales. Ellos son los primeros responsables de que las cosas discurran en cada ciudad dentro de la normalidad y con respeto a las normas covid. La prioridad esta noche buena, nos dice José Luis Morcillo, comisario principal de la policía municipal en Madrid, es evitar cualquier fiesta en bajos, garajes, parkings parques o plena calle. También se atenderán posibles denuncias en casas particulares.

Los que avisan a la policía cuando se violan las normas de aforo en un restaurante suelen ser los clientes. Lo mismo ocurre con los vecinos. El acceso al domicilio solo se puede realizar en caso de una mera falta con el consentimiento del inquilino. Pero existen otras vías, advierte el comisario, para hacerte con indicios y datos que permitirían una propuesta de sanción.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido un "plus de dificultad" por las diferentes restricciones que aplica cada comunidad autónoma (CCAA) en Navidad para evitar los contagios de Covid-19, aunque ha enfatizado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se adaptan" a la normativa en vigor y que los controles desde el primer estado de alarma lo que buscan es "garantizar la salud"

Grande-Marlaska ha valorado la apertura desde este martes al tránsito entre regiones para las visitas de familiares y allegados por las fiestas navideñas, aunque con excepciones en la Comunidad Valenciana y Tenerife.

"Claro, tiene un plus de dificultad, pero nos adaptamos a las exigencias", ha comentado, remitiéndose al marco normativo que esté en vigor en cada zona y al centro de coordinación tanto en la Secretaría de Estado de Seguridad como en cada CCAA, con la participación de delegaciones del Gobierno, consejerías autonómicas o ayuntamientos.

El ministro ha recordado la "eficacia y eficiencia" mostrada desde el primer estado de alarma por la Policía y la Guardia Civil, así como por el resto de policías autonómicas y locales. "Nos adaptamos, llevamos desde el 14 de marzo aplicando controles y medidas complejas", ha dicho, añadiendo que el fin "no es imponer multas ni recaudatorio" puesto que lo que se busca "es garantizar la salud de todos".