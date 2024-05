El PSOE-A llevará al Parlamento el debate sobre la tasa turística y pide a Moreno (PP) que se posicione

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que los socialistas llevarán al Parlamento de Andalucía "el debate" sobre la tasa turística que, a su juicio, están eludiendo el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), y también el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, esperando Espadas que con ello se posicionen.

En este sentido y en una atención a los medios de comunicación en Córdoba, Espadas ha señalado que, "en el debate que ha producido entre algunos alcaldes de la comunidad autónoma en relación con la llamada tasa turística, lo que hay que decirle alto y claro al señor Moreno, y si el señor Bellido no es capaz de decírselo, se lo digo yo, es que lo que tiene que hacer es decidir si el Parlamento de Andalucía le va a dar o no un instrumento útil y voluntario a los ayuntamientos andaluces que son destinos turísticos importantes".

Tales ayuntamientos, como la propia capital cordobesa, además de Málaga, Granada y Sevilla, entre otros, "necesitan financiar los servicios que prestan" en su condición de "destino turístico", y eso es algo que "no tienen por qué pagar el conjunto de los vecinos" de cada municipio en cuestión.

Ese gasto, según ha argumentado Espadas, se "debería pagar con una tasa" que abonen "aquellos que les visitan como destino turístico", y el "debate" al respecto que "el alcalde de Córdoba, el alcalde de Málaga y el alcalde de Sevilla plantean", en cuanto a "la necesidad de que ese debate se convierta en un proyecto de Ley en el Parlamento de Andalucía, no lo va a callar el señor Moreno con intereses exclusivamente de una parte del sector turístico".

Tampoco podrá evitar dicho debate Moreno, según ha avisado Espadas, "con un consejero de Turismo que, claramente, no parece ser consejero de un gobierno que vele por el interés general, sino siempre por el interés particular y muy concreto de una parte del sector turístico".

Por ello, el líder del PSOE andaluz ha anunciado al presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "el PSOE-A va a presentar una proposición de Ley sobre la posibilidad de una tasa turística para Andalucía en el Parlamento, que es el lugar donde se debaten las iniciativas legislativas para los andaluces, el lugar que representa la voluntad popular".

Esa, según ha señalado, no es una cuestión que se deba tratar "en los despachos", porque, según ha subrayado, no es ahí donde "se negocia qué tipo o no de instrumento legislativo quiere un sector productivo, no, hay que hacerlo al revés, tenemos que discutir, negociar y elaborar una norma en el Parlamento, que luego, efectivamente, abre a la audiencia y a la opinión de los agentes sociales que estén, en este caso, concernidos con esta cuestión".

Junto a ello, Espadas ha dicho a José María Bellido que, "si el señor Moreno no le coge el teléfono o no está dispuesto a negociar con los alcaldes esa tasa turística", en ese caso el PSOE-A, que "presentará una proposición de Ley, sí que estará dispuesto a sentarse con los alcaldes de Andalucía y el presidente de la FAMP para analizar en qué medida hacemos un instrumento fiscal que esté hecho a medida" de las necesidades de los ayuntamientos que tienen que afrontar los gastos extra que les genera el ser destinos turísticos preferentes.