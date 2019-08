El provocativo detalle con el que la vicepresidenta balear quiere “retar” al Rey en Mallorca

La vicepresidenta del Parlamento Balear, Gloria Santiago, ha publicado en su cuenta Instagram una imagen que rápidamente se ha hecho viral. La política balear, pocas horas antes de reunirse con el Rey Felipe VI , ha subido una imagen de su melena recogida con un cinta con los colores de la bandera republicana. Junto a la imagen, Santiago ha hecho público el siguiente mensaje.

“Buenos días. Como la segunda representante del poder Legislativo en Baleares y por tanto de toda la ciudadanía de aquí, republicana o no, hoy tengo un acto inusual. Hoy veré a Felipe, un ciudadano normal que ha tenido mucha suerte en esta vida. Pero no tanta como nosotros, que tenemos en nuestra lucha, el sueño y la determinación por conseguir que en este país gane la democracia y la justicia social. La gente no puede ser libre y súbdita a la vez”.

La intensa agenda del Rey Felipe VI durante sus vacaciones

Aparte de su encuentro con la segunda representante del poder Legislativo en Baleares. El acto central del Monarca ha sido con el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , para intentar buscar una solución a la incertidumbre ocasionada por el bloqueo institucional para formar el nuevo ejecutivo.

El presidente del Gobierno en funciones , Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y conseguir los apoyos necesarios a su investidura, pese a la "desconfianza recíproca".