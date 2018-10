Primer vídeo de Patricia Aguilar tras su secuestro: "Estoy despertando"

Con el pelo corto, una tímida sonrisa, mirando a cámara y de reojo a Noelia Bru, su prima y portavoz de la familia, Patricia Aguilar habla por primera vez.

No hay exclusiva, no lo hace para ningún medio en concreto. ¿Por qué? ella misma lo cuenta: "Ahora estoy en un situación un poco complicada por mi recuperacion. No me siento bien, no me siento cómoda dando cualquier tipo de entrevista a cualquier medio. No me siento preparada ni es bueno para mi recuperación. Creo que sería un paso atrás y no es conveniente".

El entorno de la joven ha optado por grabar un vídeo, que han subido a YouTube, donde se puede ver a una Patricia relativamente tranquila y dispuesta a alertar a la sociedad y a la justicia de que "Steven -su captor- no debe salir de prisión porque es un peligro y por eso hemos aportado las pruebas", como señala Bru.

La labor de su psicólogo, su abogada y, por supuesto, su familia hace que vaya "despertando poco a poco", como reconoce la propia Patricia. Pero tampoco olvida a todas las personas que se han preocupado por ella y han contribuido, de una forma u otra, a que haya podido volver a casa: "Muchas gracias a todo el mundo que en algún momento se ha preocupado por mi situación, ha apoyado a mi familia, ha comentado... ha difundido... ha sido lo que realmente ha empujado a que se lleve a cabo el rescate".

Patricia, que lleva en casa tan solo dos meses después de un secuestro de año y medio en Perú, confiesa que el líder de la secta "es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto porque todas las mujeres están en peligro. No es que haya riesgo de fuga, es que va a desaparecer y no va a volver".

La joven de 19 años señala también que cuando estaba en el país andino "seguía manipulada" por eso sus declaraciones allí no tenían nada que ver con las que pronunció en España: "No es algo sencillo salir de ahí. Tenía miedo y Steven es un peligro. Muchas veces me ha amenazado y tenía miedo y estaba preocupada".

El foco, además de en la recuperación de Patricia, está en que la manipulación psicológica sea tipificada en el Código Penal como delito. La familia quiere evitar que "otros manipuladores y abusadores consigan que las víctimas hagan lo que digan en su propio beneficio" y por eso han emprendido un campaña en change.org/leyantisectas.