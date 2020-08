El presidente de los médicos habla alto y claro sobre el futuro de Fernando Simón que anticipó Gaona

El doctor Gaonadesvelaba en 'Fin de Semana' de COPE una noticia que afectaba al posible futuro de Fernando Simón: “La Organización Médica Colegial, la organización más importante a la que pertenecemos los médicos en España, aparte de los colegios médicos regionales, justamente emitió un comunicado hace muy pocas horas diciendo que a ver si se formaba un comité de expertos regidos, evidentemente, por gente de ciencia, por médicos, biólogos e, incluso, veterinarios y agregaba, como coletilla, ‘y que por favor Fernando Simón no participase en él’. Específicamente lo dice y que el supuesto responsable no participase en esta historia porque realmente es de traca”, aseguraba Gaona.

El presidente de los Médicos explica el comunicado

El presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, ha explicado en el programa de Antena 3 Espejo Públicoel significado de ese comunicado en el que piden un "golpe de timón" en la gestión del coronavirus.

“Entendemos, como otros expertos, que existe la necesidad de haber tenido de forma urgente una evaluación de lo acontecido en España para analizar por qué es tan diferente a lo que ha sucedido en otros países y para que no vuelva a pasar lo mismo”.

Esas diferencias entre la situación de España y la de otros países exigen, en opinión de los médicos, un cambio de rumbo:

“Dentro de este golpe de timón, también pedimos que haya un consenso en ese comité de expertos, que entendíamos que existía en el periodo de la desescalada y que creo que estamos en el momento ideal para que se constituya. Deberían decidir ellos quién iba a interpretar su papel de portavoz. Entendemos que en este golpe de timón tendría que producirse”.

Fernando Simón y las "medidas políticas"

A su juicio, el trabajo de Fernando Simón se ha visto afectado por las "medidas políticas", razón por lo que debe constituirse un comité de expertos independientes: “Dentro de este golpe entendemos que tiene que haber un comité de expertos independientes. Este grupo de trabajo que lidera Simón se ha visto alterado por el histórico de lo ocurrido y por algunas medidas políticas y sería un buen momento para que ocurriera, pero no es esencialmente una demanda”.

Romero ha defendido también que haya más coordinación entre las diferentes comunidades autónomas, y que no tome cada una las medidas que considere oportunas: “Que se apliquen cuando haya unos indicadores claros, no tenía mucho sentido que en una autonomía un espacio de ocio esté abierto hasta las 12:00 y en otra hasta las 5:00. Tenemos también que marcar ese mando único en aspectos que nos van a venir ahora como que no exista un criterio unificado en la vuelta al colegio”.