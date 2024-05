La presidenta de FADEMUR asegura que las mujeres se marchan del ámbito rural por no poder desarrollar su actividad

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de la Región, Victoria Molina, ha asegurado ante la Comisión Especial de Estudio para abordar el Reto Demográfico y la Despoblación en la Región que la despoblación "no es algo nuevo", pero considera que parte del problema tiene que ver con la falta de servicios y las oportunidades profesionales.

"Hay mujeres que tienen que dejar su vida profesional porque son las taxistas de las casas. Tienen que llevar a los críos al colegio, recogerlos, cuidar a las personas de allí. Es muy difícil conciliar", ha asegurado Molina. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales considera "inaceptable que en el siglo XXI una mujer tenga que dejar su vida laboral porque no tiene otra forma de hacerlo".

Asimismo, ha abogado por una óptima conexión a Internet también en las zonas rurales. Molina ha recordado que hay zonas rurales de algunos municipios donde no hay conexión a Internet. "Una mujer que sea artesana y viva en el campo y quiera vender sus productos a través de Internet no lo puede hacer porque no tenemos conexión a Internet", ha afirmado.

Molina ha aportado propuestas para mejorar la situación de las mujeres en el ámbito rural. Entre ellas destaca avanzar en la profesionalización del trabajo de cuidados. "Si llevamos años cuidando, ¿por qué no se profesionaliza y cotiza como tal?".

Además, ha pedido priorizar el modelo de las cooperativas en el medio rural, ampliar la formación en cuidados, trabajar en el envejecimiento saludable de la población, que las personas que están cuidando también sean cuidadas y que se hagan programas de formación en este sentido.

Molina también ha incidido en la necesidad de que se empodere a la mujer y que "se impliquen en las políticas sociales de los pueblos y que les den la oportunidad de trabajar por sus pueblos".

Ante la Comisión también ha comparecido el presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín, que ha reconocido, al igual que ha dicho Molina en su exposición, que existe un "punto de inflexión" en el desarrollo del ámbito rural cuando los jóvenes deciden marcharse. "Los jóvenes se van por la crisis, pero los que no son agricultores y ganaderos tienen una falta de oportunidades total, de servicios, acceso a redes de Internet", ha expuesto.

A su juicio, se deberían llevar a cabo políticas públicas específicas y estudios demográficos dirigidos a conseguir objetivos concretos. "Las administraciones públicas tienen que crear las condiciones oportunas y necesarias para atraer inversiones a las zonas rurales. Es complicado, pero no imposible", ha dicho.

Además de eso, la falta de servicios es, para él, un pilar a la hora de evitar la despoblación en el campo. "Vemos que los pueblos que podrían ser puntos donde se podrían desarrollar sistemas de atención a nuestros mayores, se están vaciando", ha apuntado pidiendo reflexionar sobre esta situación. Ha apuntado que la tendencia es negativa, "y se prevé que se seguirá perdiendo población". No obstante, piensa que esta tendencia se podría compensar con las personas extranjeras.

En su opinión, las amenazas que tiene el sector es la infrautilización de la ganadería extensiva, la falta de rentabilidad del sector primario o el riesgo de desaparición de las razas autóctonas.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Fernando Moreno ha señalado que el "cortoplacismo no funciona", por lo que insta a tener un plan para afrontar la situación de la despoblación en algunas pedanías de la Región. Además, le parece interesante promocionar el cambio generacional y ayudarles a formarse para que sepan cómo subsistir en esas zonas.

Desde VOX, Virginia Martínez, considera que "la verdadera prosperidad viene de la mano de los empresarios que crean esa riqueza en el mundo rural". Además, ha llamado la atención sobre las posibilidades que abre Internet para poder realizar trabajos a remoto desde el ámbito rural, por ejemplo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde el PP, Jesús Cano, ha indicado que está "convencido" de que el sector agrario es uno de los núcleos de retención de población en el mundo rural. Para él, "pese a que los avances son positivos", en referencia a la mecanización del trabajo, habría que ver si se podría evitar el éxodo.