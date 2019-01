El portavoz de Tabarnia la lía en la Convención del PP

El portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, ha aprovechado este viernes su intervención en la Convención nacional del PP para criticar la actitud de algunos sectores de los populares con respecto a Cataluña, la “tardanza” a la hora de aplicar el 155 y ha asegurado que la gente "está muy cabreada" con el Partido Popular y que muchos piensan que "al PP se le pasó el arroz".

"He venido aquí a tocar los huevos y no os va a gustar lo que voy a decir". Con esa frase ha arrancado Vives su participación en la que, posteriormente, ha asegurado que durante la mañana había publicado un tuit en el que preguntaba a sus seguidores: "¿qué queréis que transmita a la Convención?" y ha resumido, el medio millar de respuestas, en una sola: "a lo mejor es broma, pero me han pedido que os afiliéis a Vox".

"Y los que no lo hagáis, que sepáis escoger buenos compañeros de viaje porque el daño hecho no se soluciona en un año o dos", ha insistido.

Vives ha recordado a los asistentes que, a lo mejor, "picando mucha piedra, en unos años podéis recuperar lo perdido".

No obstante, el portavoz de Tabarnia ha querido aclarar más tarde sus palabras y en un mensaje en Twitter ha asegurado que no le ha pedido a nadie que se afilie a Vox y ha subrayado que era una petición que le han hecho los usuarios en la red social, para que la trasladara a la Convención del PP.

En su intervención, el portavoz de la plataforma cívica también ha asegurado que, durante muchos años, el Partido Popular "ha despreciado y ha dado una gran patada" a los no nacionalistas catalanes y a los católicos y, por eso, y por "haber abandonado a mucha gente", Vives ha asegurado que el PP ha perdido ya su oportunidad.

Algunos medios se han hecho eco de la intervención y han publicado que Vives había pedido a los asistentes a la Convención que se afiliaran a Vox. Una interpretación que el propio periodista catalán ha desmentido y ha acudido a las redes sociales para aclararlo.

ESTO ES LO QUE HA PASADO EN LA CONVENCIÓN DEL @PPopular



No hace falta buscarle 3 pies al gato, compañeros periodistas ������ pic.twitter.com/ZGfR0ZY7Da — Jaume Vives Vives (@JaumeVivesVives) 18 de enero de 2019

Ante esta intervención, la moderadora de la mesa y portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha afirmado que el "humor desactiva el odio" y el PP es un partido esencialmente "demócrata, que defiende la libertad individual y respeta y escucha al que piensa diferente".