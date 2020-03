Tanto Polícia Nacional como Guardia Civil nos alertan todos y cada día del año y, en las últimas semanas, desde que comenzó la cuarentena y el confinamiento en casa, no paran de recordarlo: "¡Ojo con las estafas y bulos en tiempos de coronavirus!".

Recuerda que en Estado de Alarma los cibermalos no descansan. No bajes la guardia en tus compras en online y:

➡ Fíjate que la URL comience con ��htts://....

➡ Compra en Webs oficiales y paga de forma segura#ComprasSeguras#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ZLmoM20MQk — Policía Nacional (@policia) March 24, 2020

Es más, la Guardia Civil ha abierto un canal de comunicación ciudadana donde se puede informar de los fraudes que se están comentiendo en el inmenso mundo paralelo de Internet y las redes sociales. A través de la cuenta ciberestafas@guardiacivil.org los ciudadanos pueden comunicar posibles estafas y ventas fraudulentas relacionadas con el COVID-19 como gancho.

Se multiplican las campañas de phishing

Hay que estar muy alertas porque se están multiplicando las campañas de phishing. Recordamos que el phishing es una técnica fraudulenta en internet que recurre a la falsificación de páginas que el usuario conoce, esas páginas, el ciberdelincuente las duplica y nos piden datos confidenciales que se quieren obtener. Entre ellos los de nuestra tarjeta bancaria, por ejemplo.

De ahí que nuestros bancos, nos estén avisando de que mejor que operemos por sus páginas webs, pero que recordemos que ellos nunca nos van a pedir datos como "las claves de acceso, números de cuenta o numeración de las tarjetas de crédito".

Nuestro banco nos advierte de que nunca debemos dar datos críticos de nuestras cuentas

Ciberestafas con el señuelo "coronavirus"

La crisis se ha convertido en la ruina de muchos empresarios pequeños como los propietarios de comercios, tiendas de barrio, peluquerías..., pero, a la misma vez, es la oportunidad del ciberdelincuente que no para, aprovechando que estamos teletrabajando y consumiendo más opciones que nos proporciona Internet por la situación de confinamiento en nuestras casas.

Los delincuentes de esta crisis están utilizando software malicioso difundido a través de aplicaciones y web que atraen a las víctimas con información para identificar síntomas o mapas de la pandemia. Su objetivo es robar, pero a la vez están ofreciendo datos falsos sobre diagnósticos de la enfermedad.

Un ejemplo es el envio de correos masivos, emails falsos con adjuntos maliciosos, ransomware -secuestrador de datos-, e-shops -tiendas virtuales-, que son un fraude o apps maliciosas para sistemas como Android.

Una de esas aplicaciones falsas que ha corrido como la polvora por todo el mundo, de este a oeste, es coronavirusapp.site cuyo ransomware es CovidLock, un programa dañino que si lo instalas das acceso al ciberdelincuente a los archivos clave del sistema operativo. Este ciberataque preocupa y mucho a los grandes expertos policiales del Centro Nacional de Infraestructuras y Ciberseguridad.

Es más, enganchan con el falso señuelo de ofrecer el mapa mundial de dónde hay más casos y el resto de datos sobre la pandemia. Sin embargo, una vez instalada te va denegando el acceso. Una vez infectado el dispositivo ya sea ordenador, tableta o móvil, exige un pago de 100 dólares en bitcoins a cambio de poder desbloquear la pantalla. Todo un fraude.

Suscripciones gratis a grandes plataformas como Netflix

La cuarentena ha duplicado el consumo de plataformas digitales y el delincuente está ávido ante nuevos subcriptores que, sin duda, los hay y muchos.

¡Mucho ojo estos días en casa! Los ciberdelincuentes pueden aprovechar el Estado de Alarma para buscar nuevas víctimas. Si te llega este mensaje ⤵️ en el que te piden cambiar la contraseña de tu cuenta #NoPiques#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/HLe3vlAYtT — Policía Nacional (@policia) March 18, 2020

Ante la demanda, ofrecen suscripciones gratuitas durante cinco años a plataformas de música digital, o plataformas que nos piden cambiar la contraseña. Hace una semana la Policía Nacional alertaba de esta estafa. También se han suplantado a instituciones como UNICEF o, incluso, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), todas ellas solicitando nuestros datos personales con motivo de alguna campaña relacionada con el Coronavirus.

Si no estás seguro, denuncia

No siempre es fácil, pero ante cualquier duda lo mejor es no aceptar la invitación que te venga por el WhatsApp, no abrir el correo que te parezca sospechoso y por supuesto nunca dar tus claves del banco ni introducir los datos de tu tarjeta bancaria si no estás seguro. Y denunciar a la Policía o Guardia Civil si tienes sospechas de que es un fraude o un bulo como nos indican desde la propia Benemérita.

Sigue siempre estos consejos:

¿Cómo identificar #bulos? Hazte estas❓

1️⃣Conoces al medio

2️⃣Cuenta alguien más la noticia

3️⃣Es una página satírica

4️⃣Tiene una fuente y fecha

5️⃣Es una alerta

Y si no lo tienes claro: NO LO COMPARTAS. Consulta: @malditobulo @guardiacivil @policia y #StopBulos pic.twitter.com/N7HGyVcJPb — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) December 14, 2017

Estafa de la visita médica domiciliaria de control del coronavirus

Un fraude que, sobre todo, están sufriendo ancianos que viven solos en casa como denuncian los Mossos d'Esquadra. Los delincuentes aprovechan el miedo al coronavirus, miedo que en especial están padeciendo las personas mayores por ser población de riesgo. Falsos sanitarios vestidos con bata blanca les piden acceder a su domicilio con la excusa de hacer una visita de control por coronovirus. Una vez en las viviendas o bien les piden dinero o aprovechan para robar objetos de valor.

La salud es objeto de muchos bulos. El último conocido es la necesidad de sangre en los hospitales, una petición reaizada a través del boca a boca de nuestro siglo XXI, que no es otro que el WhastApp y las redes. Un "BULO" como alerta la Policía Nacional

Bulo, bulo y bulo... si te llega uno de estos mensajes ¡¡NO REENVÍES!! No es verdad que se necesite sangre en el Centro de Transfusiones de #Sevilla #StopBulos

¡¡Confía solo en fuentes oficiales!!#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/uyRJe4VJH0 — Policía Nacional (@policia) March 24, 2020

