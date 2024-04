La Policía Nacional detuvo en otoño a una persona por amenazas de muerte a la presidenta Prohens

La Policía Nacional detuvo hace unos meses, en otoño, a una persona por presuntamente amenazar de muerte en redes sociales a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La líder del Govern ha revelado en el pleno de este martes que había recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y fuentes conocedoras del caso han confirmado el arresto.

Las mismas fuentes han explicado que Prohens ha llevado este asunto de manera personal después de que la propia mandataria haya señalado en su intervención en la Cámara que "nadie lo sabía" y que acudió a la Policía a presentar la denuncia.

Prohens ha hecho esta revelación en su respuesta en el debate de las preguntas de control al portavoz del PSIB, Iago Negueruela. "A mi nunca me encontrarán victimizada. Mientras ustedes me señalan, su entorno me ataca y ejecuta", ha afirmado la presidenta.