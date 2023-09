El plan de Pedro Sánchez para empezar con la amnistía antes de la investidura: faltará la luz verde

El PSOE baraja "arrancar" antes de la investidura de Pedro Sánchezla tramitación de la amnistía en el Congreso. La luz verde definitiva al borrado penal se retrasaría por falta de tiempo. Las negociaciones con Carles Puigdemont están siendo duras, según reconocen en La Moncloa. La obsesión de Pedro Sánchez es lograr un nuevo mandato lo antes posible, una vez fracase Alberto Núñez Feijóo. La mirada está puesta a mediados de octubre, fiándolo todo a Carles Puigdemont, que exige de antemano la tramitación de la amnistía.

Tal posibilidad está en el aire, aun cuando la proposición de ley se propulse por la vía de urgencia en el Congreso. Con los tiempos que pretende Sánchez, la cúpula socialista ve ahora mismo realista llegar a la investidura, habiendo alcanzado la toma en consideración en un pleno extraordinario de ese borrado penal del procés. Todo ello, además, siendo capaces de encajar todas las piezas ante la perspectiva de una vulneración de la letra de la Constitución. Los contactos avanzan bajo el total hermetismo. Cercanos al presidente presentan a Puigdemont como un duro negociador, pero se declaran convencidos de cerrar un acuerdo.

Mientras tanto, siguen acumulándose las voces críticas contra esta idea. "Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente". Así de contundente se ha mostrado Alfonso Guerra en 'Herrera en COPE' al pedir a Pedro Sánchez que no apruebe la amnistía que exige Carles Puigdemont a cambio de allanar su investidura. Una figura clave de la Transición y vicepresidente de los gobiernos de Felipe González ha dejado claro que "no cabe en absoluto en la Constitución".

El socialista reconoce que esta amnistía "es lo contrario" a la de 1977. Las amnistías, recuerda, "se conceden para borrar el pasado". Entonces se hizo al término "de un régimen autoritario y cuando llegaba uno democrático. Borramos todo lo antiguo porque se luchaba contra un régimen dictatorial. Ahora se pretende que de un sistema democrático pasemos a uno no democrático". Por eso, "como ciudadano demócrata y socialista", Guerra ha pedido al presidente en funciones no dar su brazo a torcer, porque sería "negar lo que ha significado un esfuerzo enorme".

Alfonso Guerra ha calificado la condena a la Transición que está llevando a cabo la actual dirección del PSOE con la "técnica del salchichón". Es decir, quitar poco a poco atribuciones al sistema democrático. "Cortan una rodajita, ahora los indultos, ahora desaparece el delito de sedición, ahora la malversación, ahora la amnistía... ". Técnica del salchichón, "o tal vez del chorizo, pensando en quién lo hace", ha ironizado. El viaje de Yolanda Díaz para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas "es una infamia que pone patas arriba lo que cree un demócrata".