Alfonso Guerra se “rebela” en COPE contra la amnistía que planea Sánchez: "Yo no me resigno”

Alfonso Guerra se ha mostrado muy contundente en Herrera en COPE al pedir a Pedro Sánchez que no apruebe la amnistía que exige Carles Puigdemont a cambio de allanar su investidura. "Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente".

Guerra, figura clave de la Transición y vicepresidente de los gobiernos de Felipe González, ha reconocido que la amnistía que exige el expresidente catalán, "no cabe en absoluto en la Constitución".

El socialista reconoce que esta amnistía "es lo contrario" a la de 1977. Las amnistías, recuerda "se conceden para borrar el pasado. Entonces se hizo al término "de un régimen autoritario, cuando llega uno democrático. Todo lo antiguo lo borramos porque se luchaba contra un régimen dictatorial. Ahora se pretende que de un sistema democrático pasemos a uno no democrático".

Por eso, "como ciudadano demócrata y socialista", Guerra ha pedido a Pedro Sánchez no dar su brazo a torcer porque sería "negar lo que ha significado un esfuerzo enorme". "Que ahora digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable. Por tanto, yo lo que digo es, no lo hagan ustedes porque es muy grave".



La "técnica del salchichón"

Guerra señala además que esta condena a la Transición la está llevando a cabo la actual dirección del PSOE mediante la "técnica del salchichón", que consiste en quitar poco a poco atribuciones al sistema democrático. "Cortan una rodajita, ahora los indultos, ahora desaparece el delito de sedición, ahora la malversación, ahora la amnistía... ". Después, ha alertado, será el turno de la autodeterminación.

Técnica del salchichón, ha dicho "o tal vez del chorizo, pensando en quién lo hace", ha ironizado.

Un viaje de Yolanda Díaz a Bruselas, 'una infamia'

A su juicio el viaje de la vicepresidenta, Yolanda Díaz para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas "es una infamia que pone patas arriba lo que cree un demócrata".

“Un señor que da un golpe de estado, declara independiente una zona del país, que crea según él una república en Cataluña, que luego cobardemente se mete en un maletero para fugarse y que la justicia le exija responsabilidades, que se marcha a Waterloo con un palacio tremendo que seguramente hemos pagado nosotros y que una vicepresidenta se marche a negociar con este tipo, me parece una infamia intolerable contra la democracia".

"Y esos son los de la nueva política que iba a regenerar la política en España", ha sentenciado.

Gran pacto PP-PSOE

Alfonso Guerra "no ve comprensible que los dos partidos que tienen el 73% de la cámara de los Diputados no sean capaces de ponerse acuerdo, por ejemplo en reducir el papel protagonista injusto de los partidos nacionalistas". En este sentido recuerda, que "el 6% de los electores está decidiendo cosas que afectan a todos los españoles".





































