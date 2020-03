Pérez-Reverte revela este detalle sobre el coronavirus del que no te habías dado cuenta

Pérez Reverte ha plasmado una reflexión a través de Twitter respecto al coronavirus. El académico decía lo siguiente: “Empieza a no haber infectados de coronavirus, que suena a enfermo y tal, deprime, discrimina y hace feo. Ahora lo que vamos teniendo es personas que dan positivo. Y seguimos para bingo”.

Empieza a no haber "infectados" de coronavirus, que suena a enfermo y tal, deprime, discrimina y hace feo. Ahora lo que vamos teniendo es "personas que dan positivo".

Y seguimos para bingo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 29, 2020

El escritor hacía referencia al cambio de terminología respecto a los pacientes que están siendo tratados por el COVID-19. Ya no hablamos de ellos como “infectados” sino como “personas que dan positivo”. Un 'giro' en cuanto a la perspectiva con la que vemos la situación de otra forma y que hace que la situación de alarmismo que se está instalando en el país vaya disminuyendo progresivamente. Sobre todo, tras las últimas declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Simón ha asegurado que no se va a proceder (de momento) a hacer un cambio en el protocolo de actuación más allá del establecido. De momento, la prioridad es la contención de la enfermedad e informar adecuadamente a los ciudadanos de cómo deben actuar correctamente para evitar que el coronavirus continúe en expansión.

Un usuario replicaba a Pérez Reverte, realizando una cuestión respecto a lo que había asegurado el escritor: “Perdóneme la impertinencia: infectado viene de infección y eso sería de origen bacteriano. Siendo un virus tal vez contagiado sería mejor forma de referirse a contraer la enfermedad. ¿Cierto?”.

Perdóneme la impertinencia: infectado viene de infección y eso sería de origen bacteriano. Siendo un virus tal vez contagiado sería mejor forma de referirse a contraer la enfermedad. Cierto? — Dismer Ronda (@drondab) February 29, 2020

Respuesta del académico. “No”

Efectivamente, el usuario que “cuestionaba” a Pérez Reverte se percató del error aunque no terminó de ceder. “Ya reconocí que estaba equivocado, pero me parece una ambigüedad lo siguiente que se usa comúnmente: “tengo una infección, el doctor me ha recetado antibióticos”.

Ya reconocí que estaba equivocado, pero me parece una ambiguedad lo siguiente que se usa comúnmente: "tengo una infección, el Dr me ha recetado antibióticos". — Dismer Ronda (@drondab) March 1, 2020

Respecto a este giro terminológico, un paciente en aislamiento por coronavirus aseguraba lo siguiente a través de redes, respondiendo al escritor: "Soy uno de los infectados que ha dado positivo. Sinceramente me da igual como me nombren. Lo que quiero es que me curen y mi experiencia estas 48 horas es que los médicos saben lo que tienen entre manos y como actuar". Asi le mostraba su apoyo Pérez Reverte:

Soy uno de los infectados que ha dado positivo. Sinceramente me da igual como me nombren. Lo que quiero es que me curen y mi experiencia estas 48 horas es que los médicos saben lo que tienen entre manos y como actuar. Un saludo desde el hospital — Juan Carlos Villena (@juancvillena) February 29, 2020

Con ello, vemos como el escritor ha hecho un cambio de acepción que ha desatado una tormenta de opiniones en las redes. No obstante, por un momento nos ha hecho recordar que ambas opciones son válidas pues efectivamente una persona puede estar “infectada” de una determinada enfermedad, en este caso el coronavirus y eso conlleva “ser positivo”, es decir, que has contraído esa dolencia. Para que resulte más fácil de comprender. Esta es la definición que la Real Academia Española da a “infectar”: Dicho de algunos microorganismos patógenos, como los virus o las bacterias: invadir un ser vivo y multiplicarse en él.