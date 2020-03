Pérez-Reverte anuncia su 'retirada' de Twitter y Antón Losada responde: "Tanta paz lleves..."

El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte nunca se ha callado lo que piensa en las redes sociales y eso le ha generado detractores y enemigos. Reverte ha opinado siempre sin cortapisas sobre Pedro Sánchez, Rajoy, los Goya o el coronavirus, normalmente de manera irónica o ácida. Una actitud que admiran muchos de sus seguidores y que enfada a muchos de sus detractores. Hasta ahora.

El escritor se ha cansado de la epidemia de 'opinólogos' que acompaña a la crisis del coronavirus, y a otros temas de actualidad, y ha anunciado que deja de opinar en Twitter sobre los temas de actualidad.

Acabo de ver un telediario, uno más de este país absurdo donde todo disparate tiene su asiento, cada tonto su voz pública y cada demagogo su escaño, y he tomado una decisión: no volveré a comentar nada en Twitter, o intentaré no hacerlo, sobre política o sociedad en España.