Pérez-Reverte da su opinión sobre los Goya y manda este recado a los que piden subvenciones

El escritor, Arturo Pérez-Reverte, no se ha mordido la lengua y ha dado su opinión sobre la gala de premios Goya de este sábado y sobre las reivindicaciones políticas que se lanzaron desde la alfombra roja y desde la propia ceremonia. En concreto, el autor de “La Reina del Sur” o “Falcó” ha hecho referencia a las continuas demandas de actores y directores como Eduardo Casanova, que pedían “más dinero público” y más subvenciones para el mundo del cine y de la “cultura antifascista”.

Palabras como el discurso de Pedro Almodóvar al recoger el premio de Mejor Director, en el que ha mandado a Pedro Sánchez han sido muy polémicas en redes sociales. “Y espero que le vaya muy bien, porque si a él le va muy bien, nos irá bien a todos”, aseguraba el realizador manchego al presidente del Gobierno. También han sido considerablemente polémicas las declaraciones del director Eduardo Casanova, que pedía “más dinero público para la cultura antifascista”.

Una suma de declaraciones que no han parecido encandilar al novelista y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte, que criticaba desde su perfil personal de redes sociales los tintes políticos de la entrega de premios. “Viendo anoche los Goya, pensaba que a mí también me gustaría que el Estado subvencionara a los editores, a los libreros, a los escritores e incluso a los lectores. Y también, de paso, a la media docena de sobrinos que tengo trabajando en el extranjero”.

Unos comentarios que han aplaudido sus seguidores en redes sociales, también muy críticos tanto con Almodóvar, Casanova, como con el sistema de subvenciones del cine español. Otra de las figuras del mundo de la cultura que ha arremetido contra el sistema de subvenciones es el cantante y artista, José Manuel Soto.

