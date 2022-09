Pedro Sánchez, positivo en covid: "Continuaré trabajando extremando las precauciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha comunicado el propio Sánchez en un mensaje de Twitter en el que lamentando no poder acudir al acto que tenía previsto este domingo en Gavà. "Esta mañana he dado positivo en covid no podré estar hoy junto a Salvador Illa a y todos los compañeros y compañeras del PSC en Gavá", señalaba.

"Continuaré trabajando extremando las precauciones", finalizaba el presidente.





El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno tenía previsto intervenir a mediodía en la Fiesta de la Rosa que el PSC organiza en la ciudad catalana, junto al primer secretario del PSC, Salvador Illa, entre otros dirigentes socialistas.

Una hora antes, a las 11:00, estaba anunciada la visita del jefe del Ejecutivo a la Fundación Pascual Maragall en Barcelona.