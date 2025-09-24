Pedro Sánchez defiende que su hermano y Begoña Gómez son "inocentes": "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado por primera vez desde Nueva York a las novedades judiciales que involucran a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano. Durante una intervención analizada en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, Sánchez ha defendido firmemente la inocencia de ambos. Ha asegurado con contundencia que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y que la verdad terminará por imponerse ante las acusaciones.

Sánchez insiste: "Defenderemos la verdad"

En sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo ha sido claro sobre su postura y la de su familia frente a los procesos judiciales abiertos. "Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer, pues, son inocentes", ha afirmado Sánchez. Además, ha expresado su esperanza de que la resolución judicial favorable reciba la misma atención mediática que están teniendo las investigaciones actuales, ironizando sobre la repercusión que tienen "todo lo que está planteando, en este caso, el juez Peinado".

Análisis en 'La Linterna' de COPE

En el programa 'La Linterna', el periodista Ángel Expósito ha puesto el foco en estas palabras, añadiendo contexto a la situación judicial. Se ha matizado que, si bien se menciona al juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, no es el mismo magistrado el que instruye el caso de su hermano, un apunte relevante ante la aparente generalización de Sánchez. Desde el programa también se ha señalado lo "curioso" que resulta escuchar "la palabra verdad en boca de según quién", en una clara alusión a la credibilidad del presidente.

Otros asuntos de actualidad

Más allá de las polémicas familiares, la intervención de Sánchez también ha servido para abordar otros temas. El presidente ha mostrado su respaldo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmando que cuenta con "todo su apoyo" y defendiendo que el sistema de pulseras antimaltrato "funciona mejor que antes". Por último, ha anunciado que este viernes zarpará un buque de la Armada española para prestar asistencia a la llamada 'Flotilla por la Libertad', que se dirige hacia la costa de Gaza.