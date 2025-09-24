Pedro Sánchez asegura que el sistema de pulseras antimaltrato "funciona mejor que antes" tras el escándalo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado la reciente controversia en torno al sistema de pulseras telemáticas para maltratadores. Durante una intervención analizada en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, con Ángel Expósito, Sánchez ha reconocido que se produjeron "incidencias técnicas" con la migración de los datos del sistema. Sin embargo, ha asegurado que, según la Fiscalía, las víctimas "estuvieron protegidas" en todo momento y que, a día de hoy, el sistema de seguimiento VioGén funciona de manera más eficaz que antes de la actualización.

En su defensa de la gestión actual, el presidente ha sido contundente: “El sistema funciona mejor que antes”, ha sentenciado. Estas declaraciones buscan calmar la alarma social generada por los fallos técnicos. Además, Sánchez ha aprovechado para mostrar su respaldo y solidaridad a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha estado en el centro de las críticas por este asunto. Este apoyo explícito se produce en un momento de máxima tensión política y mediática.

Reacción a las polémicas judiciales de su entorno

Desde Nueva York, el presidente también ha reaccionado a las novedades judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano. Sánchez ha insistido en la inocencia de ambos y se ha mostrado convencido de que la verdad prevalecerá. “Nos toca defender la verdad, y la verdad es que mi hermana y mi mujer, pues, son inocentes”, ha afirmado, expresando su esperanza de que la resolución judicial favorable tenga la misma repercusión que las acusaciones actuales, en referencia a la investigación del juez Peinado.

El análisis en 'La Linterna' ha recogido estas palabras, no sin cierto escepticismo, como apuntaba Ángel Expósito, al señalar la particularidad de escuchar “la palabra verdad en boca de según quién”. En otro orden de cosas, el presidente ha anunciado que un buque de la Armada zarpará para dar asistencia a la “flotilla por la libertad” que se dirige a Gaza, un anuncio que amplía el foco de su comparecencia internacional.