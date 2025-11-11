Las primeras palabras de Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal: "Uno se queda sorprendido, no había vivido una situación así"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha roto su silencio sobre la polémica desconvocatoria de Lamine Yamal en el programa ‘Radiogaceta de los Deportes’ de RNE. El técnico ha reconocido su estupefacción ante una gestión que se produjo, en parte, fuera de los canales habituales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Nunca había vivido una situación así" Luis de la Fuente Seleccionador nacional

El entrenador ha confesado no haberse enfrentado antes a un escenario similar. Durante su intervención, De la Fuente ha admitido que "no es algo muy normal", y ha añadido textualmente: "Nunca, nunca, nunca había vivido una situación así". Su sorpresa fue mayúscula, especialmente al tratarse de temas de salud de un futbolista.

Un procedimiento al margen de la Federación

De la Fuente ha explicado que existen gestiones que escapan al control federativo y que, pese a la extrañeza, no queda más remedio que asumirlas. "Hay procedimientos que suceden al margen de la Federación, es lo que pasa, es lo que sucede, hay que aceptarlo", ha declarado el seleccionador, contextualizando una situación anómala. Hay que recordar que la concentración con España comenzó anoche a las 20:00h, hasta entonces estaba en manos de los médicos del Barça.

El técnico riojano ha insistido en el factor sorpresa como clave de su reacción. "Claro, claro, que para todos... te lo cuentan, insisto, además, temas de salud, uno se queda sorprendido", ha afirmado, aludiendo al momento en que tuvo noticia de los detalles sin conocerlos previamente.

comunicado de la rfef sobre lamine yamal

El comunicado de la RFEF en la mañana de este martes es el siguiente

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.

Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".