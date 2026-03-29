Pedro Sánchez defiende en una carta a su militancia el 'No a la guerra': "España actúa con coherencia"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia de su partido para reivindicar el lema ‘No a la guerra’ como una expresión de “memoria, dignidad y compromiso”.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el líder socialista denuncia la escalada bélica en Oriente Medio y subraya que España mantiene una posición “coherente y firme” en defensa de la paz.

Sánchez ha afirmado en su carta que “España puede decir algo que no todos pueden decir: que habla claro, que actúa con coherencia y que no renuncia a sus principios”.

El presidente ha añadido que gracias a esta postura, “hoy hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestro país. Y ese orgullo también es vuestro. Porque cuando España dice ‘no a la guerra’, no habla solo un Gobierno. Habla una sociedad”.

Una espiral de inestabilidad

En el texto, Sánchez sitúa el inicio de la crisis el pasado 28 de febrero, cuando, según relata, Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, provocando una respuesta del régimen de los ayatolás. Esta situación ha generado, en sus palabras, “una espiral de inestabilidad que no ha hecho sino crecer y amenazar a toda la región, y al planeta en su conjunto”.

El presidente ha lamentado que se lleva “un mes de guerra abierta en Oriente Medio” con un balance de “más de 2.000 vidas perdidas, cuatro millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, cadenas de suministro rotas, el precio del petróleo y el gas disparados y una crisis alimentaria cerniéndose en el horizonte”.

El presidente del Gobierno ha recordado el origen del lema ‘No a la guerra’ hace 23 años, cuando “un Gobierno da la espalda a su gente y se pliega” ante intereses extranjeros. “Pero, sobre todo, aprendí lo que pasa cuando un pueblo entero se levanta con valentía y decoro.

Cuando millones de personas llenan las calles para decir ‘no en mi nombre’. Yo estuve allí. Y muchos de vosotros también”, ha manifestado. De aquellas movilizaciones, asegura, extrajo una certeza: “Paz no es una consigna, sino una convicción. No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia”.

Paz no es una consigna, sino una convicción. No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia"

Firmeza frente a la ambigüedad de otros

Sánchez contrapone la actitud de su partido con la de otras formaciones a las que acusa de “dudar cuando hay que ser firmes” o de “esconderse en la ambigüedad cuando hay que tomar partido”. Frente a ello, ha subrayado que los socialistas “saben de qué lado están” y actúan en consecuencia cuando gobiernan.

“Nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya”, ha sentenciado.

En este contexto, el líder del Ejecutivo ha vinculado la política exterior con las medidas de protección social impulsadas a nivel nacional, como el paquete de ayudas aprobado el pasado jueves en el Congreso.

Se trata, según ha descrito, de “el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea”, con una inversión para proteger a “20 millones de hogares y tres millones de empresas”. “Mientras defendemos la paz fuera, protegemos a nuestra gente dentro”, ha recalcado Sánchez.

Mientras defendemos la paz fuera, protegemos a nuestra gente dentro"

Finalmente, el secretario general del PSOE ha concluido la carta asegurando que se siente “profundamente orgulloso” de representar a una militancia “que no se esconde, que no falla y que siempre está donde tiene que estar”.

Ha añadido que “si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden”.