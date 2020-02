Paula Vázquez estalla contra el negro de Vox y manda un aviso al partido de Abascal

La presentadora Paula Vázquez ha estallado este domingo contra el negro de Vox, Bertrando Ndongo, que hacía saltar la polémica esta semana tras asegurar que “las mujeres de izquierdas” necesitan “machos empotradores”. Además, la que fuera cara visible de realities como “Fama” o “La isla de los famosos” mandaba un mensaje al partido que preside Santiago Abascal.

Bertrand Ndongo abría la caja de los truenos esta semana al publicar un vídeo en su perfil personal de Twitter: “Según una encuesta, las mujeres de izquierda tienen más apetito sexual que las de derechas. Pues claro, no tienen machos empotradores”. El conocido como negro de Vox iba más allá y atacaba a los líderes de Podemos: “Son una amargadas y feas. ¿Qué le va a hacer a una tía un Pablo Iglesias, un Errejón, un Monedero o un Echenique? ¿Qué sexo le van a dar estos? ¿Cómo no van a ir con apetito y deseo si están satisfechas? Tiene más apetito el que está insatisfecho”.

Unas palabras que han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales a lo largo de la semana criticando duramente a Bertrand.



Aunque parezca mentira, esto no es una cuenta fake! El tipo es así de imbécil.

En serio no te das cuenta del RIDÍCULO que haces?

Pero la crítica más feroz la ha brindado este domingo la presentadora Paula Vázquez, que acudía a su perfil personal en redes sociales para recordarle el número de mujeres asesinadas en lo que va de año. “Hoy sin ya 10 mujeres ASESINADAS por machismo en España en UN MES. El puto discurso de Vox, y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores”. “Nos están matando. EL 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño”, concluía Vázquez, en claro aviso al partido de Santiago Abascal de cara a la manifestación del próximo 8 de marzo.

Y otra de las razones es porque no quiero etiquetarle, sé perfectamente que lo que está buscando es fama, protagonismo, likes. Todo por los followers. No no pienso nombrarlo