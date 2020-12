El Partido Popular mantiene sus condiciones para renovar el CGPJ

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que el PP mantiene sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "legalizar la intromisión del poder Ejecutivo" en el Poder Judicial como, a su entender, evidencia los pasos que está dando el Gobierno con reformas como la ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Si quiere llamar Pedro Sánchez, que llame. Si no quiere llamar, que no llame. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, una Justicia independiente y despolitizar el Poder Judicial. Esto es lo que Pedro Sánchez debe saber porque nos debemos a los ciudadanos", ha afirmado García Egea, al ser preguntado por la llamada a Casado que ha anunciado Sánchez para hablar de la renovación del CGPJ.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, García Egea ha asegurado que la posición del PP "no ha cambiado" y ha subrayado que Podemos "no puede pintar nada" en esa renovación del Consejo. "El PP no a formar parte de ningún acuerdo con Podemos", ha resaltado, para agregar que las condiciones de su partido son "bien sencillas" y que si el Gobierno las acepta "se puede avanzar".

A renglón seguido, ha cargado contra Sánchez por pretender "cambiar las reglas del juego imponiendo modificaciones legislativas que no van a consentir". "Es imprescindible llegar a un acuerdo para renovar las instituciones, siempre que el Gobierno acepte las posiciones de la Constitución y la Comisión Europea", ha declarado.

NO APOYARÁ LA PROPOSICIÓN DE PSOE Y UP

Tras asegurar que "la peor noticia para Sánchez es la de un CGPJ independiente", ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces hizo 32 nombramientos estando en funciones cuando el ministro de Justicia Juan Carlos Campo formaba parte del mismo como vocal.

"Y ahora quiere proponer una iniciativa para evitar lo que él hacía", ha censurado, ante la proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo cuando está caducado y cuya toma en consideración se celebrará este martes. García Egea ha confirmado que el PP votará en contra de esa iniciativa y ha subrayado que si Campo "fuera una persona coherente", también debería oponerse.

El dirigente del PP ha echado en cara al PSOE que pretenda cambiar las reglas sobre el CGPJ imponiendo modificaciones legislativas que, según ha dicho, su partido no consentirá como la de "legalizar" la intervención del Ejecutivo en las causas judiciales a través de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, ha señalado que, después del nombramiento de la fiscal general del Estado, la "exministra socialista" Dolores Delgado, ahora el Gobierno "da potestad a la cúpula de Interior para conocer todos los procedimientos que se vayan abriendo". "Es otro ejemplo de que Sánchez quiere convertir el Poder Judicial en un instrumento al servicio del Ejecutivo, anexionándolo a su control", ha denunciado.

García Egea, que ha recordado también el cese del coronel Pérez de los Cobos, ha recalcado que son hechos que evidencia que el Gobierno quiere "legalizar la intromisión del Poder Ejecutivo en las causas Judiciales".

MÁS INTERLOCUCIÓN CON OTEGI Y RUFIÁN QUE CON CASADO

Además, el secretario general del PP ha criticado que Sánchez desprecie la "mano tendida" de Casado y sus ofertas de pacto de Estado y que mantenga una interlocución mayor con el propio Otegi y con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián". "Ha demostrado que está donde quiere estar", ha añadido.

"Pablo Iglesias no ha engañado a nadie: ya sabíamos a qué venía, pero Pedro Sánchez sí, ha engañado a todos los españoles", ha resaltado García Egea, en referencia a los pactos con los independentistas y Bildu que el presidente del Gobierno aseguró que no haría durante la campaña electoral.