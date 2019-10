Ortega Smith pone en su sitio a una periodista que le acusa de boicotear un acto contra la violencia machista

El líder de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, se ha enzarzado este viernes en un tenso rifirrafe con la periodista de El País, Elsa García de Blas, cuando esta le preguntaba si su partido “negaba la violencia de género” después de “haber boicoteado” un acto de homenaje a las víctimas de violencia machistas frente al ayuntamiento de la capital. El también exdiputado de la formación de Abascal en el Congreso se ha mostrado tajante en la respuesta.

Ortega Smith respondía en una sola frase: “enmienda a la totalidad a todo lo que ha dicho, todo es falso”. Entonces, el líder de Vox en Madrid comenzaba su alegato. “¿Es verdad que Vox estuvo con una pancarta distinta al Ayuntamiento? Sí. ¿Es verdad que Vox estuvo en escrupuloso silencio y no boicoteó el minuto de silencio? Sí. ¿Es verdad que Vox tiene todo el derecho del mundo a cuestionar el discurso único de que solo existe violencia cuando se produce contra una única parte de la poblicación, y concretamente solo de mujer contra hombre?. Sí. ¿Tiene derecho Vox a decir que también hay violencia de mujer contra mujer?”.

En ese momento, Ortega Smith hacía una referencia al reciente crimen de Castro Urdiales en el que una mujer ha decapitado a su pareja. “¿Tiene Vox derecho a recordar que hace dos dias una mujer le ha cortado la cabeza a un hombre y la ha hervido? Eso no es violencia intrafamiliar?”

La periodista, molesta, cuestionaba a Ortega Smith hacia dónde estaba llevando la entrevista. “¿Me va a decir usted las preguntas que tengo que hacer?”, a lo que el dirigente de Vox respondía: “Usted puede preguntar lo que quiera y yo puedo responder lo que quiera, pero puede hacerme las preguntas sin incluir la respuesta, porque entonces no funciona”. Entonces, el presentador de Los desayunos de TVE, Xabier Fortes, intentaba poner calma: “Vamos, que es viernes...” En cualquier caso, el encontronazo no ha pasado desapercibido en las redes.

