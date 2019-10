El estremecedor relato de Herrera de la decapitación de Castro Urdiales que ha conmocionado a España

Carlos Herrera ha explicado en su monólogo en 'Herrera en COPE' el estremecedor relato de la decapitación de Castro Urdiales que ha conmocionado a España.

"Vamos sabiendo a medida que pasan las horas del crimen de Castro Urdiales que, oiga, cada cosa que se conoce hace superar lo del día anterior y nos parece literalmente imposible. Ese crimen mediante el cual Carmen Merino, que está ahora en la cárcel del Dueso, en el penal del Dueso, en Santoña, al lado de la playa de Santoña, lugar maravilloso, el penal no tanto, pero pero el entorno qué les voy a contar yo. Bueno, pues allí está Carmen Merino, que es la mujer que presuntamente, hombre, todas las evidencias indican no solo mató al marido, bueno, desde luego, lo guardó, lo congeló y después colocó la cabeza del mismo en una caja que entregó a su vecina para que se la custodia durante un tiempo.

Ella no sabía, la vecina, que ella había una cabeza, lo supo cuando abrió la caja porque olía mal. Bueno, se ha conocido o se ha sabido por investigación del servicio de Criminalística de la Guardia Civil que al parecer esa cabeza fue cocida, es decir, esta señora, esta mujer, esta individua que debía tener al marido troceado en un arcón congelador porque si no un cuerpo no cabe y, además, cómo metes un cuerpo entero tú sola por muy fuerte que seas, cómo manejas un cuerpo muerto, cómo lo despedazas primero y cómo acabas con su vida y cómo limpias las evidencias y los restos.

Pero es que coge la cabeza y la mete, es decir, va al congelador, lo abre, saca la cabeza y la mete como el que se pone a cocer cabezas de gambas en una olla. Y luego la mete en una caja y se la da a la vecina. Todo para que oliera menos o fuera más, no sé. Ayer hablamos aquí con Begoña Arias, que es prima política de la víctima, y nos explicaba que sospecharon de ella desde el primer momento de la desaparición. Pocas historias más rocambolescas, más escabrosas que esta. Pocas historias que nos hayamos topado en los últimos años, de la que iremos adelantándole a medida que conozcamos cosas nuevos detalles, otros nuevos detalles."