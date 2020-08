El ocio nocturno se rebela contra inseguridad jurídica y pide reunirse con Sánchez

La asociación estatal de ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife denuncia "la grave situación de inseguridad jurídica" que vive el sector después de que un juez anulara la orden de la Comunidad de Madrid de cese de la actividad, y pide reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras ese auto, la asociación quiere que saber si los locales pueden abrir o no mientras se resuelve el recurso que ha planteado la Comunidad, pero consideran que tras la resolución judicial las medidas aprobadas por el Gobierno autonómico no están en vigor.

En un comunicado, Spain Nightlife hace un recorrido por las medidas en las distintas comunidades y la disparidad de criterios e interpretaciones jurídicas y, ante ello, el sector del ocio nocturno exige a la administración "claridad e interlocución" después de este "caos jurídico", que atribuye a haber aprobado normas sin contar con la participación del sector afectado.

Un sector que, según dice, se siente "criminalizado" cuando "la mayor parte de locales cumple las normas de protección de la salud a rajatabla".

Y asegura que los locales de restauración y de ocio nocturno son espacios "muy seguros, muchísimo más que los botellones, las 'rave" y las fiestas privadas que están proliferando a falta de oferta legal".

Recuerda la asociación que el sector es uno de los más perjudicados por la pandemia y urge al Gobierno a tomar medidas como, según subraya, se ha hecho en países como Francia, Alemania o Italia, con ayudas mensuales para hacer frente a gastos fijos de alquiler, luz o agua.

Spain Nigthlife recuerda que el ocio nocturno es "clave" para el turismo y la cultura, agrupa a 25.000 empresas que representan el 1,8 por ciento del PIB y da trabajo a 300.000 personas.

PLAN DE AYUDAS

La asociación está a la espera de poder reunirse con Pedro Sánchez ante la "grave" situación del sector para pedirle de forma urgente un plan de ayudas "acorde a las necesidades de un sector estratégico para el turismo del país y acorde al número de familias que viven del mismo, cerca de 300.000".

LOS HOSTELEROS LEONESES PIDEN SOLUCIONES

Más de un millar de hosteleros han exigido esta madrugada por la avenida de Ordoño II, la principal calle de León, soluciones para un sector que consideran que esté siendo especialmente maltratado durante la pandemia del Covid-19.

Tras una pancarta con la leyenda "La hostelería no es el virus", la marcha ha partido minutos después de las 01.30 horas de la plaza de Santo Domingo, confluencia de los barrios Húmedo y del Cid, en los que se congregan la mayoría de establecimientos de hostelería de la ciudad, y ha recorrido la avenida de Ordoño II, de unos 800 metros, para desembocar en la plaza de Guzmán.

Los hosteleros leoneses han querido mostrar así su rechazo a las medidas impuestas por el Gobierno en cuanto a horarios y aforos de los locales que consideran que no se ajustan a la realidad de los rebrotes de las ultimas semanas.