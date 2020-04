El mensaje de Herrera a Irene Montero por pedir una salida antifascista al Covid, entre las noticias de hoy

En las últimas 24 horas han muerto 517 personas con coronavirus, son 102 menos que el sábado pero ya suman 17.489 fallecidos en España. Los contagios suben un 2% en las últimas horas, lo que supone el menor avance desde el inicio de la crisis. Ahora falta por saber si forman parte de lo que los técnicos llaman “efecto lunes”.

Lunes por cierto de Pascua en el que trabajadores no esenciales, sobre todo de la construcción y la industria vuelven a su actividad, y lo están haciendo con cierta dificultad como reconocían fuentes del sector a COPE y como han evidenciado en antena los 'Fósforos de Herrera' . LEER MÁS

EL CONSEJERO DE JUSTICIA DE MADRID, EN COPE: "Me enteré del reparto de mascarillas por un tuit de Illa"

Regresan al trabajo aquellos profesionales que no pueden teletrabajar y que fueron suspendidos hace un par de semanas cuando se puso en 'stand by' la economía. Los que utilicen transporte público deben llevar mascarilla y por eso el gobierno las ha proporcionado a las Comunidades Autónomas. Sobre este asunto en 'Herrera en COPE', el consejero de Justicia e Interior madrileño, Enrique López ha lamentado la falta de previsión porque el plan de reparto en estaciones de metro y autobuses de la EMT no se materializó hasta la pasada noche.

López ha denunciado que la Comunidad de Madrid se enteró de esta medida del Ejecutivo por un tuit del ministro de Sanidad, Salvador Illa. LEER MÁS

LA ÁCIDA CRITICA DE LUIS DEL VAL: LO QUE NO TENÍA SENTIDO, AHORA ES OBLIGATORIO

Sobre este reparto de mascarillas y su papel en la prevención del virus incide este lunes en su comentario el colaborador de 'Herrera en COPE', Luis del Val. "Don Fernando Simón, el 26 de febrero de este año de desgracia, hace menos de dos meses, declaró a la agencia EFE que, “no tiene ningún sentido el uso de mascarillas en la población”. Unos pocos días después, el ministro de Sanidad declaraba que “creaban una falsa sensación de seguridad”. Bueno, pues, hoy, tenemos a la Policía Nacional y a las empresas repartiendo mascarillas, porque lo que no tenía ningún sentido resulta que ahora es obligatorio, vamos, que la rana resulta que ahora es pescado", afirma en su comentario. LEER MÁS

HERRERA: "ESTO NO ES UNA GUERRA LA GENTE MUERE POR UNA ENFERMEDAD QUE NO SE SUPO PREVENIR"

Precisamente Carlos Herrera ha analizado en su monólogo de hoy "la improvisación" generada con la primera vuelta al trabajo tras los permisos recuperables. "Toda la tarde de ayer fue un caos de insrucciones a las delegaciones del Gobierno", ha comenzado el comunicador.

A la vista de todas estas "improvisaciones", Herrerra ha planteado la "sospecha" de que "estamos confinados porque en realidad el Gobierno no sabe cómo sacarnos de casa, porque no tiene los medios para levantar el confinamiento de manera segura. ¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos, un mapa fiable de la enfermedad. No es lo mismo Huelva que el Corredor del Henares, datos sobre contagiados que lo han superado, estudios sobre el desarrollo... No tenemos nada de eso, nada", denuncia.

En este ambiente de improvisaciones, recuerda Herrera "ayer hubo conferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos que fue un catálogo de quejas por la política de hechos consumados, por la falta de previsión sobre medidas a adoptar. Urkullu fue el más duro al señalar que la actitud del Gobierno provoca una desorientación casi inadmisible, otros como Juan Manuel Moreno, pidieron que se modifique el dato de las conferencias para que puedan ser mínimamente operativos, o Torra, que se quejó por el levantamiento precipitado de la etapa más dura del confinamiento". LEER MÁS

EL MENSAJE DE HERRERA A IRENE MONTERO: "RESETÉATE"

Carlos Herrera también se ha referido a las palabras de la ministra de Igualdad Irene Montero que reaparecía este domingo para defender la labor del Gobierno en la crisis del coronavirus. Montero apostaba por dar una respuesta “feminista y antifascista frente al sálvese quien pueda que propone Vox”.

"¡Una salida antisfascista a la crisis del coronavirus!", ha comenzado diciendo el comunicador. Después, le ha dado un consejo rápido y certero: "De verdad Irene, resetéate. Ponte al día". "Herrera cree que el Gobierno "ha recibido un profundo baño de realidad" con esta crisis. "En España, el riesgo no es el fascismo, es una enfermedad que se lleva cada día centenares de vidas por delante. Centenares. Hay miles y miles de personas que han muerto porque un Gobierno torpe del que tú formas parte no fue capaz de adoptar medidas de prevención de la enfermedad. Esa es la situación de España, que a lo mejor no conoces porque la información no te llega al chalé de Galapagar. Esa es la España doliente en la que estamos viviendo". LEER MÁS

CASADO NO VE SINCERA LA OFERTA DE PACTO DE SÁNCHEZ

En este contexto el líder del PP ha asegurado que su partido "siempre" está dispuesto a hablar con Sánchez, pero que no lo ve "sincero" en su petición, este domingo, de una "desescalada política" para poder pactar y sentar las bases de la reconstrucción del país. Le recuerda que él siempre que le ha llamado el presidente del Gobierno ha "atendido la llamada" y ahora hace diez días que no hay ningún contacto entre ambos.

Sánchez exige unidad pero lleva diez días sin llamar al líder de la oposición, que le apoya el estado de alarma que sus socios le niegan. Exige lealtad pero arremete contra las autonomías y miente sobre las negociaciones con los agentes sociales. Nadie cree su pacto ni su relato. pic.twitter.com/IBXYwCss1g — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 13, 2020

Por ello ha pedido a Sánchez "menos discursos bélicos y menos citar a Kennedy y más ser eficaz" y tranquilizar a la gente con las medidas adecuadas con la disposición de material necesario, las prestaciones por ERTES, la liquidez a las empresas o poder sacar a los niños de casa".LEER MÁS

La oposición del PSOE en el ébola VS la del PP en el coronavirus

En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido comparar los tuits del presidente del PP, Pablo Casado, durante la actual pandemia del Covid-19, con los escritos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la crisis del ébola, en 2014, para ver "qué concepto de lealtad" maneja Sánchez.

Entonces, año 2014, Sánchez echaba en cara a Rajoy la gestión de la crisis del ébola con mensajes en las redes sociales y que puedes ver AQUÍ