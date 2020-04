La moratoria fiscal que aprueba el Gobierno, entre las noticias de este martes

El Consejo de Ministros ha aprobado el aplazamiento en el pago de impuestos a pymes y autónomos un mes, hasta el próximo 20 de mayo. Una noticia que adelantamos en COPE y con la que se da un cierto respiro, aunque llega algo tarde.

Te damos todas las claves para que sepas desde quién puede aplazar ese pago de impuestos, hasta en qué consiste esta moratoria y aquellos impuestos que pueden aplazarse.

HERRERA: “MACRON TIEN UN PLAN CONTRA EL CORONAVIRUS, SÁNCHEZ SOLO UN RELATO”

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', vuelve a recordar la nefasta gestión del Gobierno en esta crisis del coronavirus. Señala Herrera que a pesar de las ruedas de prensa, los “misteriosos expertos” y demás acciones del Ejecutivo, los ciudadanos seguimos sin saber la verdad ni sobre los tests ni la cifra exacta de fallecidos y contagiados.

En este aspecto, compara a Pedro Sánchez con el presidente francés Emmanuel Macron que anoche comparecencia antes los medios franceses detallando, en tan solo media hora, a su población el calendario de salida del confinamiento -11 de mayo- así como el orden de la reincorporación de industria, comercio, servicios y educación con revisiones semanales para estudiar el impacto.

LUIS DEL VAL ALZA LA VOZ A FAVOR DE LOS AGRICULTORES

Recordaba esta mañana Luis del Val el trabajo de agricultores y ganaderos desde que empezamos con esta crisis por el COVID-19. Sectores que no han dejado de trabajar ni un solo momento y que está atravesando duros momentos.

Y más ahora que se acerca el tiempo de la cosecha, de la recolección y no hay gente para poder hacerlo, porque como sabemos es un trabajo que en condiciones normales lo desarrollan los inmigrantes. A Luis del Val le inquieta que con 3.250.000 de parados en nuestro país no seamos capaces de encontrar un 3% que arrime el hombre para que las cosechas no se echen a perder.

IMPREVISIÓN, IMPROVISACIÓN Y FALTA DE HUMANIDAD: ASÍ VALORAN LOS ESPAÑOLES LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

En estos días tampoco nos olvidamos de las encuestas y nos hacemos eco de la que GAD3 ha realizado para ABC en la que destaca que dos de cada tres ciudadanos creen que el Gobierno no dice toda la verdad de la crisis sanitaria.

Así lo explicaba Narciso Michavila, presidente de GAD3, en ‘El Cascabel’: "En España las valoraciones del Gobierno son peores que en el resto de Europa porque los ciudadanos creen que han actuado con imprevisión, improvisación y, ahora, con falta de humanidad". Además, los españoles muestran su indignación porque no se decrete luto nacional por los más de 17.000 fallecidos por el coronavirus.

�� "En España las valoraciones del Gobierno son peores que en el resto de Europa porque los ciudadanos creen que han actuado con imprevisión, improvisación y ahora con falta de humanidad".



SUSPENSO A PEDRO SÁNCHEZ POR SU GESTIÓN EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

“Mala” o “muy mala”, así valoran el 51% de los españoles la gestión de la crisis del coronavirus por parte de Pedro Sánchez según un estudio realizado por Ipsos. Una valoración similar con el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

Por otro lado, el 73% de la población coincide en que los sanitarios junto a las Fuerzas Armadas son los más eficaces a la hora de gestionar esta pandemia.