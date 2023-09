Montilla: "A veces parece que González y Guerra salgan en auxilio del PP"

El expresidente de la Generalitat y exlíder del PSC José Montilla apuesta por buscar "una solución jurídica que permita cerrar la carpeta" de la judicialización del 'procés' y lamenta las voces críticas de exdirigentes del PSOE: "A veces parece que González y Guerra salgan en auxilio del PP".

"La política es el arte de lo posible, lo dijo François Mitterrand, y depende también de una cosa esencial, que es la correlación de fuerzas. Y no estoy hablando de la amnistía. La amnistía es una fórmula. Ya veremos si es esta o es otra parecida. Lo que sí detecto es que hay voluntad de encontrar alguna fórmula que permita cerrar una carpeta, pasar página", ha explicado en una entrevista con El Periódico.

Según Montilla, "parece que hay voluntad de los actores que lo pueden hacer posible, cada uno defendiendo sus intereses, por supuesto. Con renuncias de todos, pero también manteniendo posiciones. Esta no es una batalla en la que pueda haber ganadores y perdedores. Debe ganar la convivencia".

Sobre la actitud que deberían mostrar los independentistas en esta negociación, ha señalado que "lo lógico sería que aquellos que se equivocaron y saben que se equivocaron lo reconocieran".

"Desgraciadamente, en política eso es muy poco habitual. Y si lo reconoces, tampoco hace falta que digas: 'Mea culpa, no lo volveré a hacer'. Ya se entiende que no lo volverás a hacer. Hay algunos de ellos que dicen que lo volverán a hacer, pero la mayoría no lo dice, porque saben que no lo volverán a hacer y que no lo podrán volver a hacer. Lo importante es cómo se avanza en la resolución del problema", ha razonado.

Sobre una posible amnistía, ha advertido de que "eso no es nada fácil, que nadie se equivoque", pero "se trata de encontrar una solución jurídica que permita cerrar una carpeta, la de la gente que tiene juicios por delante, de los que están fuera, de los que tienen pendientes cosas que pueden afectar a su patrimonio".

"No hay que dar las cosas por hechas", ha puntualizado.

Tras las reticencias expresadas por históricos dirigentes socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra con respecto a negociar una amnistía, Montilla ha mostrado su desacuerdo: "Están en su derecho de dar sus opiniones. No lo niego. Pero me habría gustado más que dieran sus opiniones siempre, no solo en determinados momentos que parece que salgan en auxilio del Partido Popular".

"Cuando hay un PP que ha pactado claramente con Vox, ha bloqueado la renovación del Poder Judicial, que está tratando de encontrar a tránsfugas... A mí me sorprende que haya algunas voces socialistas que no condenen esa actitud con la misma contundencia con la que hablan de otras cosas. Así de claro", ha añadido.

Para Montilla, "estaría bien que los que fuimos y ya no somos miremos si hay que echar una mano a los que ahora están. Igual que con nosotros, cuando tuvimos responsabilidades, hubo mucha gente que, aunque no viera claro lo que hacíamos, pues ayudó". EFE

