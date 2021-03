Mónica García, la anestesióloga que quiere combatir a Ayuso e Iglesias como al coronavirus

¿Quién es Mónica García? La presentación corre a cargo de la interesada, así se presenta a su posibles votantes en redes sociales

Soy Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y madre. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/xTY1kw02nI — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 16, 2021

Anestesióloga, madre de tres hijos presume de ser parte de la sanidad pública, lleva diez años en la plantilla del Hospital 12 de Octubre y se muestra altiva cuando dice que acabó con la privatización de la Sanidad en Madrid y provocó la sustitución de Fernández- Lasquetty al frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

<br />

Su gesto de "disparo" al consejero Lasquetty

Luego lo intentó explicar en Twitter, pero -como ocurre en muchas ocasiones- las explicaciones son peores que lo hecho y las imágenes hablaban por sí solas

Estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP (y mi artrosis del pulgar ��). Lo más importante es que se me da mejor el de “dejen de robar”. pic.twitter.com/M8hpch8HEL — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 15, 2020

A la Asamblea con su hija

Hace seis años, cuando nació su tercer hijo, una niña, Mónica García fue noticia porque, al igual que hiciera su compañera entonces de partido -Unidos Podemos- Carolina Bescansa en el Congreso de los Diputados, la diputada de la Asamblea de Madrid acudía a su despacho de la sede del parlamento regional con su bebé.

Podía haber trabajado desde casa porque los diputados madrileños disponen de una tableta con programas que le permiten trabajar desde casa, pero, la hoy candidata de Más Madrid a las elecciones del 4 de mayo, prefería acudir in situ y llevarse a la niña para no perderse ningún momento de su vida. Así lo decía en una entrevista a El País del 5 de agosto de 2015: “Obviamente me limita, y el tiempo no es infinito, pero más me hubiese perdido si no hubiese dado el paso de venir. Cuando eres madre, la prioridad son los niños, y yo voy a intentar adaptar todo lo demás a ello. Hasta ahora lo he conseguido”.

Hace unos días, utilizaba la foto de aquellos días trabajando en el despacho con la bebé para reivindicar la conciliación de la vida familiar y laboral.

"Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso"

Y a Iglesias. Porque Pablo Iglesias pretendía que Más Madrid volviera a los brazos de los que nunca tuvo que marchar. Pero en Más Madrid no tienen la misma percepción y sus intereses de cara a las elecciones a la presidencia de la Comunidad son distintos a los del líder de Podemos.

Para Mónica García, el 4 de mayo va a ser un momento histórico y no piensa dar un paso al lado, lo pida Pablo Iglesias o lo pida el sursuncorda: "las mujeres están ya cansadas de hacer el trabajo sucio para tener que apartarse en los momentos históricos".

"Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda" ha dicho.