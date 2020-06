Miguel Ángel Revilla, sobre el coronavirus: “La pandemia la tenemos vencida, el bicho está chamuscado”

Mientras tanto el Gobierno central como todas las autoridades sanitarias nacionales e internaciones advierten que la batalla contra el coronavirus no está ni mucho menos ganada y piden a la población máxima precaución para evitar nuevos contagios y rebrotes de la enfermedad, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha descolgado hoy con unas declaraciones cargadas de una euforia preocupante para un cargo político como el que él ostenta.

El líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), ha asegurado durante una entrevista por videoconferencia para el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, conducido por Susanna Griso, que “la pandemia la tenemos vencida, más allá de los augurios que se puedan hacer de si va a haber rebrotes o no va a haber rebrotes, el bicho está chamuscado".

Según Revilla, “en estos momentos tenemos hospitalizados por coronavirus en Cantabria a 8, a 1 en UCI y a 59 en sus domicilios que están leves”, no habiéndose registrado ninguna muerte por el virus desde hace 14 días “y te aseguro que no los va a haber en los próximos días”, señalaba a la presentadora de manera tajante el presidente cántabro, basándose en que, a día de hoy, sólo tienen un paciente en UCI y no está grave.

“En Cantabria va muy bien, y también en los territorios limítrofes”, ha asegurado Miguel Ángel Revilla respecto a la evolución de la pandemia, al tiempo que ha adelantado que en la próxima reunión de presidentes autonómicos va a solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, petición que hará junto al lehendakari Íñigo Urkullu, que se adelante la movilidad entre territorios que se encuentren en fase 3, con el objeto de ir reactivando la economía.

“Esto es una cosa coyuntural y hay que mover el turismo y la hostelería", ha indicado el presidente de Cantabria, cuyo objetivo es intentar “salvar el verano turísticamente en lo más que se pueda”.

Así, desde el País Vasco se va a pedir que ese adelanto de la movilidad entre territorios sea al día 8 de junio, mientras que en Cantabria “yo me conformaría con que se adelantara una semana respecto al día 22 de junio”, ha aseverado Revilla, quien reconoce que "Cantabria depende de manera extraordinaria de Euskadi, también de Castilla y León, Madrid, Barcelona, pero principalmente de Euskadi”.

Cabe recordar que, tanto PNV, que gobierna en el País Vasco, como PRC, que lo hace en Cantabria, han votado a favor de la sexta prórroga del estado de alarma, aprobada este pasado miércoles en el Congreso, y que se extenderá hasta el 21 de junio, fecha hasta la que no estará permitida la movilidad entre territorios.

