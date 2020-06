Edmundo Bal, al Congreso: “¿Cuántos muertos necesitan más para que nos pongamos todos de acuerdo?”

No podríamos decir si el ambiente que se vive en el Congreso de los Diputados es el reflejo de lo que se respira en la calle o si, por el contrario, el ambiente que se vive en la calle es fruto de lo que ocurre en el Congreso.

Sea como fuere, la realidad es que las sesiones parlamentarias se han convertido un ring de boxeo, con golpes que van y vienen, en un todos contra todos, aderezado, además, con un lenguaje y unas expresiones que recuerdas a otras épocas, otros tiempo y otros lugares, muy alejados de lo que debe ser el lugar donde se asienta la soberanía nacional de todos los españoles.

Ayer, en medio de otro de estos combates dialecticos del “todo vale” y del “y tú más”, hubo un discurso que convendría no sólo oír, como algunos están acostumbrados, sino también oír, más allá de las siglas del partido al que representa.

EDMUNDO BAL PIDIÓ UNIDAD PARA SUPERAR LA CRISIS QUE SE AVECINA

Se trata de la intervención que hizo el Edmundo Bal, portavoz adjunto del grupo parlamentario Ciudadanos, desde la tribuna del Congreso, durante la sesión para aprobar la sexta y, supuestamente, última prórroga del estado de alarma.

“Acaba de decir el INE hace muy poco que estamos en los 43.000 fallecidos y hemos tenido 300.000 contagiados. Muchas familias rotas, mucha gente que ha muerto sola en los hospitales, mucho sufrimiento, mucho dolor”, comenzó diciendo Bal, para a continuación lamentar que “sin embargo, hoy aquí parece que no está en la cabeza de muchos cuando se suben a la tribuna”.

Esto va del #EstadodeAlarma para frenar una pandemia, no de la vieja política de echar la culpa al otro y dividir entre rojos o fachas.



Eso es lo fácil. Cs vino a resolver problemas y no a crearlos, a tomar decisiones valientes pensando en los españoles ����pic.twitter.com/jBcFx0NBqs — Edmundo Bal ������ (@BalEdmundo) June 3, 2020

Para el portavoz de Ciudadanos, “los sanitarios, los agricultores, los transportistas, los reponedores,… han estado a la altura, nos han dado esperanza y, sin embargo, cuando uno se sienta aquí, se plantea si muchos de los que aquí hablan están o no están a la altura, porque no hablan del estado de alarma, no hablan de una epidemia tremenda, con efectos terribles”, no falto de razón a tenor de algunas de las intervención de otros portavoces que le precedieron.

Bal volvió a defender la necesidad de prorrogar el estado de alarma pues “le vamos ganando con la desescalada la lucha al virus”, y por eso mismo advirtió que “dentro de poco, ojalá, serán menos importantes los hospitales y será más importante la economía. Será más importante el miedo de las personas que están en situación de desempleo y que están en situación de pobreza”.

BAL RECHAZÓ LA VIEJA POLÍTICA, LA DE ROJOS Y FACHAS

“Hay que estar a la altura y hay que evitar subirse aquí a echarle la bronca al contrario, a decir que mal lo haces tú, pues tú lo hiciste peor”, reclamó el portavoz de la formación naranja, quien no dudó en preguntar a todos los presentes “cuántos muertos necesitan más para que nos pongamos todos de acuerdo? ¿Que más tiene que pasar en España para que no sigamos con estos discursos?”.

Además, Edmundo Bal, aprovechó su intervención para criticar con firmeza “la vieja política que he visto aquí, tan fácil, tan cómoda, la de los rojos y los fachas”. “Qué fácil es esa política”, señala, al tiempo que reconoce que “vine aquí a hacer política difícil, a hacer nueva política, a tomar decisiones difíciles pero siempre pensando en el bienestar de los españoles y no en su rédito político”.

