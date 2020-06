Dani Mateo halagaba así a Pablo Iglesias y éste presumía de hablar inglés: "Yes I do"

Eran los primeros días de vida de Podemos. Por aquel entonces, la formación morada tenía varias caras visibles. Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Miguel Urbán o Luís Alegre, pero entre todos ellos, destacaba ya Pablo Iglesias, especialmente por sus encendidos discursos populistas, que rápidamente consiguió calar entre los más jóvenes y en una sociedad marcada por el hartazgo generalizado ante ciertos comportamientos políticos. Muy poco, por no decir nada, se sabía entonces de sus relaciones con la dictadura de Chávez y Maduro. Corrían los primeros meses de 2014.

IGLESIAS ASEGURÓ A DANI MATEO QUE HABLABLA INGLÉS

En aquel momento, el controvertido periodista y presentador, Dani Mateo, aquel que años después durante una de sus colaboraciones en el programa ‘El intermedio’ de La Sexta, se sonó los mocos en la bandera de España, aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que “Pablo Iglesias es el mejor orador que he visto en mucho tiempo”.

“Quiero a este tío en Europa”, pedía Mateo, a la vez que señalaba que “seguro que hasta habla inglés”.

Este mensaje del presentador fue rápidamente contestado por el líder de Podemos quien les dio las gracias, al tiempo que aseguró que “respecto al inglés Yes I do”, o lo que es lo mismo que “respecto al inglés, sí”.

@DaniMateoAgain Gracias crack! Y respecto al inglés Yes I do ;) — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) February 7, 2014

Aunque la realidad es muy distinta a la que aseguró Iglesias en aquel mensaje de 2014, De “Yes I do” nada de nada. Y recientemente lo hemos podido comprobar de nuevo, tras una sonrojante intervención del vicepresidente del Gobierno de Sánchez en un seminario online organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En la apenas media hora de su intervención, Iglesias comete numerosos errores, además de pronunciar palabras incorrectamente, por no hablar de un acento realmente pobre. Se ve que en esto últimos seis años no ha tenido tiempo para aprender y mejorar su inglés, para cumplir lo que le dijo a Dani Mateo.

Pablo Iglesias asegura tener el título C2 de inglés. Este es esencialmente el nivel de un nativo: expresarse con fluidez, espontaneidad y precisión. Permite afrontar las situaciones más complejas con total normalidad.



Y en un acto organizado por la ONU...pic.twitter.com/1tQ5TQa8ns — Pedro Otamendi ⚫️ (@PedroOtamendi) June 12, 2020

Todo esto pone realmente en duda que el vicepresidente tenga un nivel C2 en inglés, como ha resaltado en su CV. De hecho, sólo hay que tener en cuenta que para diferenciar los niveles de inglés se usan seis niveles, de menos a más nivel: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, definidos dentro del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) por el Consejo de Europa. Para hacernos una idea, el nivel C2 se corresponde con un hablante nativo de inglés con una buena formación, por lo que escuchando a Iglesias, no parece ser, ni de lejos, su caso.

EL FAMOSO ‘CAFÉ CON LECHE IN PLAZA MAYOR’ DE ANA BOTELLA

No es la primera vez que el inglés crea problemas a nuestros políticos. Uno de los casos más recordados, y que a raíz de este episodio protagonizado por Iglesias, le han recordado al líder de Podemos, es el famoso "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor" que pronunció la entonces alcaldesa de la capital de España, la popular Ana Botella, durante el acto de presentación de la candidatura Madrid 2020 ante el Comité Olímpico Internacional.

