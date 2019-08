El mensaje de apoyo de José Manuel Soto a Bertín Osborne tras el rifirrafe con Rufián por el feminismo

Las palabras de Bertín Osborne en las que señalaba que las activistas feministas deberían “desplazarse a lugares como Kuwait o Irán, donde "lapidan a las mujeres", todavía siguen trayendo cola tras el encontronazo con Gabriel Rufián en redes sociales y ahora el también cantante José Manuel Soto se ha visto envuelto en la polémica. El portavoz de Esquerra Republicana en el congreso había respondido a las palabras del cantante de rancheras a través de Twitter con una retahíla de datos que, a su juicio, desmiente la teoría del artista andaluz.

Con el alboroto formado tras la entrevista de El País y la respuesta del diputado independentista, Bertín Osborne publicó un vídeo en su cuenta en redes sociales en el que explicaba: “Lo que he dicho es que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengan los hombres y no las mujeres. No hay ninguno”. El presentador de 'Mi casa es la tuya' retaba en el mismo vídeo tanto Rufián como a la periodista Julia Otero a “protestar en la puerta de las embajadas de Irán y Afganistán como feministas importantes que son por las barbaridades que hacen allí a las mujeres”. Añadía el cantante andaluz: “claro, lo que pasa que eso no es progresista ni de izquierda... Mamarrachos”.

Ahora el también artista Juan Manuel Soto ha salido al paso de las críticas hacia Bertín para mostrarle “todo su apoyo”. “Todo mi apoyo a Bertín Osborne, un hombre que se viste por los pies y habla claro, comprendo q se le echen encima las feminazis subvencionadas y los rufianes de turno, los deja sin argumentos para seguir mangando”, escribía Soto en su perfil personal de Twitter.

Todo mi apoyo a ⁦@BertinOsborne⁩ , un hombre q se viste por los pies y habla claro, comprendo q se le echen encima las feminazis subvencionadas y los rufianes de turno, los deja sin argumentos para seguir mangando #BertinOsborne https://t.co/6FLPsZGr0I — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 22, 2019

Otras personalidades del mundo de la política han salido al paso para lanzar ataques contra Osborne. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha compartido un mensaje de la Revista Mongolia en la que enmarca al cantante andaluz como sustituto del diputado del diputado de Ciudadanos, Marcos De Quinto. Otros, como el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ha escrito en Twitter que “saber que en otros países hay necios igual o más grandes” no le “consuela”.

Saber que en otros países hay necios igual o más grandes a mi no me consuela. Los referentes de la derecha en España no están a la altura de la cuarta economía del euro. pic.twitter.com/CdHvZpI1c6 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 22, 2019

EL SUSTITUTO DE MARCOS DE QUINTO. https://t.co/99yPL5g7IM — Revista Mongolia (@revistamongolia) August 21, 2019

Por su parte, la líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha emulado la respuesta inicial de Rufián y su retahíla de datos para incidir en las “violaciones cada día”, la brecha salarial o la “desigualdad de cuidados”.