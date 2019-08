El brutal desafío de Bertín Osborne a Rufián por criticar sus palabras sobre el feminismo

Bertín Osborne ha estallado en redes sociales contra el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, y contra la presentadora de radio, Julia Otero, contra los que ha arremetido por criticar sus palabras de esta semana contra el feminismo. En un entrevista en el País, Osborne señalaba que las activistas feministas deberían “desplazarse a lugares como Kuwait o Irán, donde "lapidan a las mujeres todavía y les hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas".

Ahora, en un vídeo publicado a través de su perfil en la red social Twitter, Bertín Osborne se ha defendido de las críticas del diputado en el Congreso de los Diputados. “Lo que he dicho es que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengan los hombres y no las mujeres. No hay ninguno”, explicaba el cantante sobre sus palabras en la entrevista. “Hay mas juezas que jueces, hemos tenido ministras, vicepresidentas del Gobierno... En el deporte las mujeres hacen cosas que no hacían antes, juegan al fútbol y son boxeadoras, ¿cuál es el problema?” se defiende Osborne.

Tras explicarse, el presentador de 'Mi casa es la tuya' matizaba que en sus palabras lo que quería decir era que “todas esas feminoides se vayan a la puerta de la embajada de Irán, donde todavían lapidan a las mujeres, donde tienen que salir a la calle por un macho porque no se fían de ellas”. “Como las africanas, que las mutilan genitalmente... Lo que pasa que eso no es progre”, añade Bertín Osborne.

Pero la respuesta más brutal del cantante de rancheras llegó después cuando directamente retó a Rufián y a Otero a “protestar en la puerta de las embajadas de Irán y Afganistán como feministas importantes que son por las barbaridades que hacen allí a las mujeres”. “Claro, lo que pasa que eso no es progresista ni de izquierda... Mamarrachos”, sentenciaba Osborne.

El portavoz de ERC en el Congreso ha respondido al cantante con un irónico mensaje en el que escribe: "¿Y Venezuela qué?"

Previamente, Rufián criticó a Bertín Osborne a través de Twitter en una retahíla de datos que, a su juicio, desmiente la teoría del artista andaluz. Así las cosas, Rufián ha recordado que son 1.015 las mujeres asesinadas desde que se tienen registros en el año 2003 o la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, que asciende al 23%. Al final de la publicación, el parlamentario independentista tira de ironía y afirma que “si Bertín Osborne dice q todo bien, pues todo bien.”