La 'melancólica' historia de Echenique de la que se burla todo el mundo en redes

El diputado y miembro de la fallida mesa de negociación para la investidura de Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje con el ánimo de conmover a sus seguidores. Ha seguido un esquema habitual en otros políticos. Precisamente, fue Pedro Sánchez el que contaba, no hace tanto una historia similar, donde una ciudadana anónima (algunas veces llamada Valeria, otras Juana) se le acercaba para decirle lo bien que lo estaba haciendo.

No sabemos si la historia de Echenique es real o fruto de un intento de mejorar su imagen, pero la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie.

Vuelvo en tren a casa. Me aborda Marta. Física. Trabaja en nanotecnología. En Montpellier. Lleva años fuera de España. No hay condiciones para volver. Tuvo suerte. Pudo votar desde Francia. Me pide que aguantemos. Por 3,7 millones de personas como ella (y más), aguantaremos.