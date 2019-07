El disgusto de Rufián al conocer qué famoso presidente le ha bloqueado en Twitter

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, es un usuario muy activo de las redes sociales y, especialmente, Twitter. A través de su cuenta oficial, donde ya suma más de 650.000 seguidores, analiza con sorna la actualidad política, contesta a los usuarios que le critican y comparte informaciones que soportan su proclama independentista.

Lo que Rufián no se esperaba es que un rostro muy famoso de la interpretación había decidido bloquearle de esta red social. Se trata de José Luis Gil, actor de "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina", que tiene bloqueado al dirigente de ERC para no leer sus mensajes y evitar cualquier interacción con él. La decisión de Gil ha sorprendido al propio Rufián, que ha reaccionado así: "Para un Presidente que me gusta..."

Para un Presidente que me gusta. pic.twitter.com/822FZXbtnx — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 30, 2019

José Luis Gil, con una trayectoria profesional de más de veinte años, se ha hecho muy famoso en nuestro país por su papel de presidente de la comunidad de vecinos en "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina". José Luis Gil, además, ha hablado sin tapujos sobre el procés y el independentismo catalán. En una entrevista en "El Mundo" aseguró que "hay cosas que pasan en Cataluña que no se permitirían en Zamora ni en Bilbao ni en Zaragoza ni, por supuesto, en Sevilla". Además, se sorprendóa de que sólo hubiera tres detenidos por el asalto al Parlament el 1 de octubre de 2018 y que el gobierno español, sea el de Rajoy o el de Sánchez, ha mirado hacia otro lado en Cataluña. "El que gobierna silba y mira para otro lado o incluso dice: 'Más, más'. Por no hablar del que huye", dijo.