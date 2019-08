Un grupo de ‘menas’ de Barcelona han protagonizado un rap que refleja el clima de inseguridad que se está viviendo en Barcelona en las últimas semanas. Varios jóvenes magrebíes, residentes en la Ciudad condal y menores de edad alguno de ellos, protagonizan un vídeo músical en el describen cómo es su día a día en la capital de Cataluña . En la grabación relatan cómo es su rutina diaria en “busca de euros”, reflejando diferentes situaciones robando carteras o realizando tirones.

En Barcelona ya se conoce como ‘el rap de los menas’, término con el que se conoce a los menores extranjeros no acompañados). Este grupo ha grabado y ha difundido la canción, versada en árabe, en la que explican su punto de vista sobre la situación que viven en Barcelona.

“Los chicos van de casa en casa, ni trabajan ni nada, viven en la oscuridad” cantan. “Estoy cansado de ver que en el corazón de las personas no valgo nada, me verás todos los días en las Ramblas robar… Me digo que me caeré y terminaré en prisión”.

“En este exilio solo deambulamos por las calles, cansados, estamos cansados de estos parques verdes, de los que somos parte de la decoración” se quejan en su rap. “Solo hay empresas y ejecutivos a mi alrededor”. Estas son algunas de las partes de la canción, que en el vídeo van acompañadas de diversas imágenes recogidas en el centro de Barcelona o en las instalaciones destinadas a la recogida de ‘menas’.

‘Controlados’ por los Mossos

Las imágenes más conflictivas son aquellas en las que los protagonistas de la canción se muestran realizando un tirón a una mujer, vendiendo un collar o entrando en un callejón para repartir el ‘botín’ de la jornada. Algunos de los jóvenes que aparecen en el vídeo son conocidos por la fuerzas de seguridad de la ciudad, señalando que alguno incluso tiene antecedentes por posesión de drogas o por pequeños robos.