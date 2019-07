La “políticamente incorrecta” serie de los 80's que Iker Jiménez recomienda

Hace tiempo que se habla de lo políticamente correcto y muchos son los personajes públicos que intentan construir un discurso contra eso. También es cierto que muchas de las series o películas de antaño apenas podrían superar el juicio sumarísimo de los defensores a ultranza de lo que se puede o no ver en televisión. Cabe preguntarse qué se diría de series míticas de los 80 si se emitiese hoy en día.

Con qué ojos veríamos una historia de una niña que vive con un señor mayor en una caseta en mitad del monte, como Heidi; o qué se diría de las eternas conversaciones de un grupo de bebedores entrañables en un bar como Cheers. Sin duda, las cosas han cambiado mucho y aun así sigue habiendo rostros reconocidos que defienden aquel mundo del que pocos se olvidan, con el que muchos se criaron.

Iker Jiménez es un rostro reconocido de la Televisión gracias a su programa 'Cuarto Milenio', dedicado a temas de esoterismo y misterio. También es un usuario asiduo en Twitter y suele verter sus opiniones en la plataforma de tanto en cuanto. En esta ocasión ha querido recordar una serie mítica española y su relación con el misterio.

He vuelto a ver el capítulo 1 de Verano Azul. Tito y Piraña están convencidos de haber visto un ovni aterrizado. Es genial. Estaba en el inconsciente colectivo patrio. Por cierto, la maravillosa serie sería intolerable por políticamente incorrecta hoy. ���� pic.twitter.com/X3ZzQ818Jt

Jiménez afirma haber revisitado el primer capítulo de 'Verano Azul', el éxito que atrapó a millones de españoles frente a los tubos catódicos entre el año '81 y '82.

En concreto recuerda un momento en el que los inimitables 'Tito' y 'Piraña' afirman haber visto un OVNI aterrizar. “Estaba en el inconsciente colectivo patrio” afirma el comunicador, para acabar con una contundente sentencia que ha hecho que sus seguidores aplaudan su mensaje: “Por cierto, la maravillosa serie sería intolerable por políticamente incorrecta hoy”.

Estos han sido algunos de los mejores mensajes de entre los seguidores de Jiménez.

Iker, lo que ofende a los de piel blandita es que el mundo no piense como ellos quieren que lo haga, que no tengamos los valores ideológicos que a ellos les parece bien. Incluso que no comamos lo que ellos digan.

Viva lo políticamente incorrecto y la libertad de pensamiento.