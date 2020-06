La comparecencia en la que Marlaska miente en sede parlamentaria: “No ha habido ni habrá ninguna injerencia”

“No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior”. Así de contundente y tajante se mostraba el responsable de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pocos días después de hacerse producido el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de Madrid, en una intervención en sede parlamentaria.

Marlaska alegó que era por “pérdida de confianza”, aunque muy pocos fueron los que creyeron ese argumento, pues a las pocas horas de producirse el cese del coronel comenzó a correr la noticia de que Pérez de los Cobos estaba al frente de la unidad que, por orden de judicial, se encontraba investigando las manifestaciones del 8-M y la responsabilidad del Gobierno en su no suspensión a pesar de la amenaza real de coronavirus.

"¿DÓNDE ESTÁ LA INJERENCIA?", LLEGÓ A PREGUNTAR MARLASKA EN EL PARLAMENTO

El ministro del Interior señaló, además con un tono que rozaba incluso el enfado, que “no voy a decir más de lo que dije y que ustedes saben, hay un informe que vuelvo a decir que desconozco, que está ante la autoridad judicial, que es donde debe que estar para que lo valore, para que lo estudie, ¿dónde ha habido injerencia?”.

“No refieran falsedades ¿Donde ha existido injerencia? Dígamelo usted”.



María Gámez, Directora General de la Guardia Civil:



Destitución de Pérez de los Cobos “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones en el marco de Policía Judicial”



Marlaska dimisión... pic.twitter.com/oUINesvaiW — Pedro Otamendi ⚫️ (@PedroOtamendi) June 2, 2020

La posterior dimisión del DAO de la Guardia Civil, teniente general Laureano Ceña, número dos de la Benemérita, apenas 24 horas después del cese de De los Cobos, no hacía más que acrecentar las sospechas sobre el motivo real del cese de coronel, al transcender además que Ceña no estuvo de acuerdo con dicha decisión adoptada por Marlaska. Y tras la salida de estos dos, llegó una tercera, el teniente general Fernando Santafé, al frente de las cuestiones operativas del cuerpo. Ya se hablada de purga en la cúpula de la Guardia Civil, mientras que en la calle las muestras de apoyo a la Benemérita se multiplicaban por todos los rincones del país.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha llegado hoy martes, tras hacerse público un documento, firmado por la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, donde se señala que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

Desde el Ministerio, han salido al paso diciendo que el cese se debió que no les informó “a los solos efectos de conocimiento” de las actuaciones que estaba llevando, no por el hecho de no informarles “del contenido de las mismas”.

LOS JUECES TAMBIÉN EXIGEN YA LA DIMISIÓN A MARLASKA

El caso está tomando tal dimensión, por su gravedad, que incluso la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda asociación judicial en número de afiliados, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, al considerar que ha “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”, tras la publicación del citado documento donde se reconocen los motivos reales del cese de Pérez de los Cobos.

AJFV, considera que Marlaska ha protagonizado una “flagrante vulneración” de la división de poderes”, al tiempo que considera “inaceptable” que un Estado democrático se permita “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, haciendo también hincapié en la mentira del ministro del Interior, que justificó ese cese por “pérdida de confianza”.

