Macarena Olona, a Marlaska tras la filtración del cese de De los Cobos: “Ya sabéis por qué no me contesto”

Muchas eran las voces que, desde el cese por parte del Ministerio del Interior del coronel Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Guardia Civil de Madrid, señalaban que no era por “pérdida de confianza” como había alegado el ministro Fernando Grande-Marlaska, sino que detrás se encontraba el trasfondo de la investigación ordenada por la jueza a la Benemérita por las manifestaciones del 8-M.

Voces que hoy, tras difundirse una nota reservada que revela que cesó a Pérez de los Cobos por no filtrarle investigaciones sobre el 8 de marzo, no han dudado en cargar duramente contra Grande-Marlaska, pues no hay que olvidar que en su comparecencia en sede parlamentario no dijo el verdadero motivo, que es el que se recoge en este documento.

“Nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano”, ha asegurado en redes sociales la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, quien fue una de las que requirió al ministro sobre este asunto en el Congreso.

Olana, ha aprovechado la filtración de este documento para señalar que “ahora ya sabéis todos por qué no me contesto el indigno Ministro Marlaska”, al tiempo que ha asegurado que “caerá por sus subordinados”.

"Hoy todos los españoles saben que el ministro de Interior mintió en la Sesión de Control", ha indicado Olona, quien ha exigido la "dimisión o destitución" de Marlaska, así como de la directora general de la Guardia Civil y del Secretaro de Estado de Seguridad porque, según señala, "los tres han desonrrado a la Guardia Civil, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y han desonrrado a nuestra democracia".

La portavoz adjunta de Vox ha dejado claro que su formación va a continuar con la denuncia presentada ante la Justicia por este cese, al tiempo que ha exigido a la presidente del Congreso, Meritxell Batet, que de trámite a la solucitud de reprobación del ministro Marlaska que presentó su grupo la pasada semana y que "se encuentra paralizada".

ABASCAL ACUSA AL GOBIERNO DE “DELINCUENTES”

Por su parte, el presidente de la Vox, Santiago Abascal, siguiendo en su línea de no dar rodeis, ha sido mucho más escueto y contundente para referirse a este asunto y ha acusado el Gobierno de “delincuentes”.

También desde la Asociación PRO Guardia Civil, APROGC, han salido para volver a defender al coronel Pérez de los Cobos que “no se doblegó ante una injerencia en una investigación”, como defendieron desde el principio, por lo que señalan que “teníamos razón”.

Como era de esperar, las redes sociales han reaccionado de manera mayoritaria exigiendo la dimisión de Marlaska, tanto, que durante horas lleva siendo una de las 20 tendencias del día en Twitter.

Un Ministro de Interior, juez de profesión, purgando a un General de la Guardia Civil por obedecer la orden de una jueza de no filtrar información de una investigación. Purgado por no prestarse a corruptelas del Gobierno. Marlaska no sólo debe dimitir, debe ir a prisión.

