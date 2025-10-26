Poli Rincón, exjugador del Real Madrid, sobre el Clásico: "Si llega a ser al revés, el Barça mete cuatro o cinco como mínimo"

El Real Madrid se afianza en el liderato al ganar por 2-1 al Barcelona en el primer Clásico de la temporada. Los goles de Mbappé y de Bellingham dieron los tres puntos a los merengues. Por los culés, el goleador fue Fermín.

poli rincón

Al término del partido, el exjugador del Real Madrid Poli Rincón realizó un análisis que comparten muchos seguidores madridistas porque los blancos fueron superiores durante el choque y finalmente acabaron sufriendo por un posible empate blaugrana.

El que fuera delantero de la selección española fue claro: "Al final lo importante que hay que mirar es la victoria, que es lo que nos estamos jugando los tres puntos, pero yo creo que el partido no ha reflejado para mí lo que ha sucedido en el campo".

EFE Mbappé celebra su gol, en el Real Madrid - Barcelona

Poli Rincón considera que el Real Madrid "ha atropellado al Barça" y por ello considera que "si llega a ser al revés, el Barça nos mete cuatro o cinco mínimo, como nos hizo el Atlético Madrid".

"Tú cuando tienes a un equipo atropellado tienes que masacrarle" porque "ha habido momentos que hemos dudado hasta de que podíamos ganar el partido".

caos

El exjugador merengue cree que "hay unas carencias importantes en el equipo": "Hay un desorden muchas veces que no sé por qué se produce, no sé si por la posición en el campo de algunos jugadores, no sé si porque el míster tiene una idea en la cabeza y no es capaz de plasmarla en el terreno de juego y los jugadores asumir cómo tienen que jugar o cómo tienen que hacer".

EFE Vinicius se retira al banquillo sin mirar a Xabi Alonso en el Clásico.

"Si tú haces un conjunto del partido, y al final ves que el Madrid termina metido en su área, metido en su área cuando está siendo, en teoría, superior al contrario y defendiendo y perdiendo tiempo. Algo a mí no me cuadra. Entonces yo creo que me imagino que sabe poco a poco en un equipo en crecimiento y en desarrollo pues lo irá solventando", concluyó Poli Rincón.